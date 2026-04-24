Polémica en Santa Fe: denuncian que las multas crecieron un 2.100% y apuntan a un fin recaudatorio

El fuerte incremento en la recaudación por infracciones en la ciudad de Santa Fe abrió un nuevo frente de debate político. Según datos difundidos por el concejal de La Libertad Avanza, Pablo Mussio, los ingresos por multas pasaron de 485 millones de pesos en 2023 a más de 10.670 millones anuales en la actualidad, lo que representa un aumento cercano al 2.100%.

Para el edil, el salto no responde a una mejora en los controles de tránsito ni a una política de seguridad vial más eficiente, sino a una decisión deliberada del municipio de utilizar las infracciones como fuente de financiamiento. “Esto es fundamentalmente recaudatorio”, aseguró, al tiempo que sostuvo que el presupuesto ya contemplaba una meta de 400.000 multas anuales, equivalente a dos sanciones por vehículo por año.

El volumen de lo recaudado no es menor: representa alrededor del 3% del presupuesto municipal, estimado en unos 300.000 millones de pesos. En términos comparativos, Mussio advirtió que ese monto se acerca a lo destinado al arreglo de calles y duplica la inversión en iluminación pública, dos áreas que concentran reclamos vecinales.

Uno de los puntos más cuestionados es la composición de las infracciones. Según el análisis presentado, cerca del 80% de las multas corresponden a mal estacionamiento —especialmente en zonas reguladas por el sistema de estacionamiento medido—, mientras que las faltas por exceso de velocidad grave apenas representan una porción mínima. “El sistema debería estar enfocado en la seguridad vial, pero hoy no es lo que predomina”, planteó.

En el centro de las críticas aparece el SEOM. El concejal denunció irregularidades en su implementación, desde una licitación que consideró direccionada hasta una expansión de dársenas que superaría ampliamente lo establecido en el contrato original. Mientras el pliego contemplaba unas 4.300 plazas, estimaciones actuales indicarían que el número real podría duplicar esa cifra.

Además, cuestionó el mecanismo de administración de los fondos, ya que la empresa concesionaria retendría la recaudación durante 15 días antes de transferirla al municipio, lo que también fue motivo de pedidos de informe por parte de la oposición.

La extensión del sistema a zonas residenciales suma otro foco de conflicto. Según Mussio, en esos barrios la lógica de rotación vehicular pierde sentido por la baja actividad comercial, lo que transforma al sistema en una carga adicional para los vecinos. A esto se suma un aumento del 280% en la tarifa del estacionamiento medido, con impacto indirecto en el costo de las cocheras privadas.

Frente a este escenario, desde La Libertad Avanza impulsan una serie de cambios: eliminar el cobro en zonas residenciales, eximir a las motos, implementar una primera hora gratuita para trámites breves, crear una franquicia para frentistas y facilitar el acceso a beneficios para personas con discapacidad.

El concejal también apuntó contra las trabas burocráticas para acceder a estos beneficios, al señalar que los mecanismos existen pero son poco accesibles. “No es solo desorganización, hay un diseño que desalienta al usuario y termina favoreciendo la recaudación”, sostuvo.

En ese marco, vinculó la política de multas con la necesidad del municipio de encontrar nuevas fuentes de ingresos, en un contexto donde —según afirmó— ya se alcanzaron los límites políticos para aumentar tasas, tras subas significativas en tributos como el DREI y la Tasa General de Inmuebles.

La discusión, que combina números, gestión y estrategia fiscal, promete escalar en el Concejo y sumar presión sobre el Ejecutivo local, en un contexto donde la demanda por servicios urbanos sigue en el centro del debate público.