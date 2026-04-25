Consumo en tensión: mejora desigual y dudas sobre la recuperación del gasto masivo

El consumo mostró una leve mejora mensual pero continúa en caída en términos interanuales

El dinamismo se concentra en bienes durables y turismo, mientras el consumo masivo sigue débil

El crédito, que impulsó la recuperación previa, se encuentra actualmente estancado

Los salarios reales en baja afectan directamente la capacidad de gasto de los hogares

La morosidad en las familias crece y condiciona la expansión del financiamiento

El escenario futuro dependerá de la recomposición de ingresos y la reactivación del crédito

Los indicadores privados correspondientes a marzo reflejan un escenario ambiguo para el consumo en Argentina, con señales de leve recuperación en términos mensuales, pero con caídas en la comparación interanual y un comportamiento heterogéneo entre distintos rubros. En ese contexto, crecen las dudas sobre la capacidad del consumo masivo para recomponerse en un escenario de salarios aún debilitados y crédito estancado.

De acuerdo con estimaciones académicas, el consumo privado total registró una suba del 0,7% respecto de febrero. Sin embargo, en la comparación con el mismo mes del año anterior se observó una contracción del 2,6%, mientras que el primer trimestre acumuló una caída del 2,2% frente al mismo período de 2025. En paralelo, otras mediciones sectoriales también mostraron resultados dispares, con una leve baja mensual y una retracción interanual más moderada.

En este marco, el presidente Javier Milei sostuvo recientemente que el país atraviesa un nivel récord de consumo, una afirmación que también fue respaldada por el ministro de Economía Luis Caputo. No obstante, un análisis más detallado revela que el dinamismo se concentra en segmentos específicos, principalmente en bienes durables y turismo, mientras que el consumo cotidiano continúa mostrando debilidad.

El economista Ricardo Arriazu advirtió que la expansión reciente estuvo impulsada por rubros como viajes, venta de autos y motos, que registraron fuertes incrementos en etapas previas y captaron una porción significativa del gasto de los hogares. Según su visión, esta dinámica genera una percepción distorsionada sobre la evolución general del consumo.

Uno de los factores clave detrás de este comportamiento fue el acceso al crédito, que sostuvo la expansión durante gran parte de 2024 y 2025. Sin embargo, esa tendencia comenzó a mostrar signos de agotamiento hacia fines del año pasado. Los préstamos a familias, así como el uso de tarjetas y créditos personales, dejaron de crecer con la misma intensidad y entraron en una fase de estancamiento.

Al mismo tiempo, los datos más finos del consumo masivo reflejan un panorama más frágil. La recaudación del IVA, ajustada por inflación, mostró en marzo una leve mejora interanual luego de varios meses en baja, aunque el acumulado trimestral continúa en terreno negativo. En alimentos, el consumo de carne vacuna y aviar presentó caídas significativas en términos anuales, evidenciando el impacto del deterioro del poder adquisitivo.

Las ventas en supermercados mostraron un avance marginal en el último registro mensual, pero mantienen un saldo negativo en el acumulado del año. En tanto, otros canales como autoservicios mayoristas y centros comerciales exhibieron resultados más débiles, con retrocesos tanto mensuales como interanuales.

En contraste, algunos segmentos vinculados a bienes durables mantienen cierto dinamismo, aunque con comportamientos dispares. Mientras el patentamiento de autos se estabilizó tras meses de caída, la venta de motos continuó creciendo con fuerza. El mercado inmobiliario, por su parte, mostró un repunte significativo en marzo luego de un período de retracción, aunque con menor participación de operaciones financiadas con hipotecas.

En el frente externo, el turismo también aportó matices. Si bien se registró una reducción en los viajes al exterior, el ingreso de visitantes creció, aunque el saldo total continuó siendo negativo.

El desempeño del consumo no puede analizarse sin considerar la evolución de los ingresos. Los salarios registrados acumularon una caída real en los últimos meses, con un impacto más marcado en el sector público. Esta pérdida de poder adquisitivo condiciona la capacidad de gasto de los hogares y limita la recuperación del consumo masivo.

A este escenario se suma la dinámica del crédito y el aumento de la morosidad. La suba de tasas en períodos recientes y el incremento en los niveles de incumplimiento por parte de las familias generaron mayor cautela en el sistema financiero, restringiendo el acceso a nuevos préstamos. La mora en los hogares, en particular, alcanzó niveles elevados, lo que introduce un factor adicional de incertidumbre.

Con estos elementos, el panorama del consumo aparece atravesado por tensiones. Mientras algunos sectores logran sostener cierto nivel de actividad, el gasto cotidiano continúa rezagado. La evolución en los próximos meses dependerá en gran medida de la recuperación de los ingresos reales y de la reactivación del crédito.