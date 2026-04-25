Multas por amenazas en escuelas: Santa Fe ya envió 39 notificaciones y busca frenar el fenómeno

El gobierno de Santa Fe avanza con una política de sanciones económicas para enfrentar las falsas amenazas de tiroteos en establecimientos educativos. Hasta el momento, ya se enviaron 39 notificaciones a familias para que afronten los costos de los operativos policiales desplegados ante este tipo de hechos.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, la secretaria Georgina Orciani aseguró que la medida comienza a mostrar resultados, aunque con cautela. “Aún estamos lejos de un escenario ideal, pero se observa una merma paulatina en los llamados al 911”, indicó en declaraciones radiales.

La funcionaria remarcó que el objetivo de las sanciones es doble: desalentar una práctica que genera alarma social y, al mismo tiempo, evitar que el Estado deba absorber los costos de operativos que movilizan una importante cantidad de recursos. “Es una medida apropiada para desacelerar estos hechos que ponen en riesgo a toda la comunidad”, sostuvo.

El problema cobró especial relevancia tras el episodio ocurrido en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, a partir del cual se registraron 404 denuncias en toda la provincia. Según datos del Ministerio Público de la Acusación, hasta el momento se logró identificar a 73 responsables.

En términos económicos, el impacto tampoco es menor: los operativos desplegados ante estas amenazas ya representan un costo cercano a los 200 millones de pesos, lo que motivó la decisión oficial de avanzar con el recupero de esos fondos.

Orciani explicó que los casos presentan distintos niveles de gravedad, desde inscripciones intimidantes en paredes o pupitres hasta mensajes por redes sociales, correos electrónicos o incluso la exhibición de armas de juguete. Esa diversidad obliga a evaluar cada situación de manera particular, especialmente teniendo en cuenta las diferencias entre grandes ciudades y localidades más pequeñas.

Respecto al cobro de las multas, la funcionaria anticipó que el proceso ya está en marcha. En los casos donde no haya cumplimiento voluntario, el Estado avanzará por vía judicial a través de la Fiscalía, con el objetivo de garantizar el recupero de los gastos.

“Los recursos públicos deben destinarse a la protección de la ciudadanía, no a cubrir conductas irresponsables que generan temor en toda la provincia”, afirmó Orciani.

Mientras tanto, el gobierno provincial sigue monitoreando la evolución del fenómeno, en un contexto donde la combinación de sanciones económicas, visibilización del problema y acciones judiciales busca reducir un tipo de delito que, más allá de su origen, tiene impacto directo en la seguridad y la vida cotidiana de la comunidad educativa.