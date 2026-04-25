Horacio Rodríguez Larreta advirtió que el PRO “perdió identidad” y profundizó sus críticas internas

Horacio Rodríguez Larreta afirmó que el PRO atraviesa una crisis de identidad y falta de rumbo claro

Cuestionó la ambigüedad del partido frente al gobierno de Javier Milei y sus contradicciones internas

Señaló un distanciamiento con la conducción actual y diferencias con Mauricio Macri

Advirtió que la falta de coherencia debilita la construcción política del espacio

Ratificó su intención de volver a competir por la Jefatura de Gobierno porteña

Planteó la necesidad de construir una alternativa política con mayor previsibilidad y diálogo

El ex jefe de Gobierno porteño y actual legislador Horacio Rodríguez Larreta lanzó una definición contundente sobre la situación del PRO al sostener que el espacio atraviesa una crisis de identidad. Sus declaraciones, formuladas durante una entrevista radial, se producen en un contexto de reconfiguración política y de tensiones en la relación del partido con el gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

Durante la conversación, el dirigente expresó su preocupación por el rumbo adoptado por la fuerza política fundada por Mauricio Macri. Según planteó, el PRO enfrenta un escenario de indefinición estratégica que se traduce en dificultades para sostener una línea coherente frente al actual panorama político.

En ese sentido, Larreta sostuvo que percibe “confusión” en la conducción del partido y cuestionó la falta de claridad respecto de las alianzas y posicionamientos adoptados en el último tiempo. A su entender, esta ambigüedad impacta directamente en la identidad del espacio, debilitando su capacidad de construcción política y su proyección a futuro.

Las críticas también alcanzaron la relación del PRO con el oficialismo nacional. El legislador remarcó que existen contradicciones entre los gestos de distanciamiento político y el acompañamiento legislativo a diversas iniciativas impulsadas por el Gobierno. Esta convivencia de posturas, según su análisis, profundiza la falta de cohesión interna y dificulta la consolidación de una estrategia común.

Además, Larreta dejó en evidencia su distanciamiento de la actual conducción partidaria. Si bien evitó confrontaciones directas, señaló que en la actualidad no mantiene un vínculo político activo con gran parte de los dirigentes del PRO. En particular, marcó diferencias con Macri al afirmar que hoy no encuentra puntos en común en términos de visión política.

A pesar de este escenario, el ex jefe de Gobierno manifestó que mantiene una actitud abierta al diálogo, aunque condicionada a la posibilidad de construir acuerdos con mayor coherencia. En esa línea, insistió en la necesidad de definir un rumbo claro que permita recuperar consistencia interna y fortalecer la identidad partidaria.

En paralelo, Larreta también delineó sus propios objetivos políticos. Reafirmó su interés en volver a competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un cargo que ya ocupó durante dos mandatos consecutivos. Según explicó, su prioridad sigue siendo la gestión urbana y el desarrollo de políticas públicas a nivel local.

Esta definición marca una continuidad en su perfil político, centrado en la administración y la planificación de la ciudad, en contraste con el clima de polarización que, según su diagnóstico, domina la escena nacional. En ese marco, planteó la necesidad de construir una alternativa que combine previsibilidad y capacidad de diálogo.

El posicionamiento de Larreta se inscribe en un momento de reordenamiento dentro del sistema político argentino, donde las fuerzas tradicionales enfrentan desafíos para redefinir su rol frente al avance de nuevas expresiones y liderazgos. En este contexto, las tensiones dentro del PRO reflejan las dificultades para adaptarse a un escenario cambiante.

Las declaraciones del dirigente no solo exponen diferencias internas, sino que también reabren el debate sobre el futuro del espacio y su capacidad para sostener una identidad clara en un entorno político cada vez más fragmentado. La evolución de estas tensiones será clave para entender el rol que el PRO buscará desempeñar en los próximos años.