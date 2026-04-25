Emisiones en dólares impulsan reservas y sostienen la calma cambiaria

Las emisiones de deuda en dólares superan los 13.000 millones desde fines de 2025

Nuevas colocaciones de provincias y empresas refuerzan la oferta de divisas

El ingreso de dólares favorece la acumulación de reservas del Banco Central

El tipo de cambio muestra estabilidad impulsada por la abundancia de divisas

Factores estacionales y financieros sostendrían la calma cambiaria hasta mitad de año

Analistas advierten posibles cambios en la dinámica hacia la segunda mitad del año

El mercado financiero argentino atraviesa una etapa de fuerte dinamismo en materia de financiamiento externo, con una sostenida emisión de deuda corporativa y provincial en moneda extranjera que comienza a tener impacto directo en el frente cambiario. En las últimas semanas, nuevas colocaciones en el exterior reforzaron la oferta de divisas y consolidaron una tendencia que se viene profundizando desde el último tramo de 2025.

El punto de inflexión se ubica tras el triunfo legislativo del presidente Javier Milei, momento en el que se reactivó el interés de los inversores por activos argentinos. Desde entonces, el volumen acumulado de emisiones en dólares alcanza los 13.000 millones, según estimaciones privadas, incluyendo tanto colocaciones de empresas como de gobiernos subnacionales en el mercado local e internacional.

En ese marco, durante la semana se sumaron nuevas operaciones por unos 1.200 millones de dólares. Por un lado, la provincia de Chubut regresó a los mercados internacionales con una emisión a diez años que le permitió captar 650 millones de dólares a una tasa cercana al 9,45%, con el objetivo de refinanciar pasivos y extender plazos. Por otro, la empresa energética Edenor colocó deuda por 550 millones de dólares a siete años, también con elevada demanda.

Estos movimientos no solo reflejan una mejora en el acceso al crédito externo, sino también una mayor confianza del mercado en los emisores locales. Provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires ya habían retomado el financiamiento internacional en los meses previos, y se espera que nuevas operaciones se sumen en el corto plazo.

El efecto más inmediato de este flujo de capitales se observa en el mercado cambiario. A medida que los emisores convierten los dólares obtenidos en pesos para afrontar compromisos internos, se incrementa la oferta de divisas. Este fenómeno contribuye a equilibrar —e incluso superar— la demanda, generando condiciones favorables para la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

En lo que va del año, la autoridad monetaria logró compras cercanas a los 6.700 millones de dólares, en un contexto donde la abundancia de divisas también presiona a la baja al tipo de cambio. De hecho, el dólar oficial registra una caída nominal en torno al 4,4% en el acumulado anual, reflejando un escenario de relativa estabilidad.

No obstante, el impacto de las emisiones aún no se agotó. Parte de los fondos captados en los últimos meses todavía no ingresó plenamente al circuito cambiario, lo que anticipa que la oferta de dólares podría mantenerse elevada en el corto plazo. Esta dinámica se suma a otros factores que fortalecen la disponibilidad de divisas, como la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial, energético y minero, además del financiamiento bancario en moneda extranjera.

Las proyecciones del mercado apuntan a que esta combinación de flujos sostendrá la calma cambiaria al menos hasta mediados de año, cuando finalice la liquidación de la cosecha gruesa. En ese período, se espera que el tipo de cambio oficial se mantenga relativamente estable, dentro de un rango acotado.

Sin embargo, algunos analistas advierten que esta situación responde en gran medida a factores estacionales y financieros que podrían modificarse hacia la segunda mitad del año. La eventual reducción de ingresos del sector agroexportador y cambios en el comportamiento de los inversores podrían alterar el equilibrio actual.

En paralelo, el sector energético emerge como un nuevo pilar en la generación de divisas. Durante marzo, el saldo comercial positivo de este segmento representó una porción significativa del superávit total, consolidando su rol dentro de la estructura exportadora. A esto se suman las expectativas de mayores inversiones vinculadas a proyectos productivos, que podrían ampliar aún más la oferta de dólares.

En este contexto, la continuidad de las emisiones de deuda en moneda extranjera aparece como un factor clave para sostener la estabilidad cambiaria en el corto plazo. No obstante, el desafío hacia adelante será consolidar estos flujos sin generar vulnerabilidades, en un escenario donde la dinámica financiera y los condicionantes externos seguirán jugando un papel determinante.