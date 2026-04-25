Aníbal Fernández destacó su vínculo con Larreta y dejó señales políticas hacia 2027

Aníbal Fernández afirmó mantener una relación de amistad con Horacio Rodríguez Larreta

Sus declaraciones generaron interpretaciones sobre posibles puentes políticos hacia el futuro

Marcó una fuerte distancia ideológica con Victoria Villarruel

Cuestionó la proyección política de Dante Gebel

Reconoció diferencias internas con Máximo Kirchner dentro del peronismo

Planteó que la oposición tiene chances de ganar las elecciones de 2027

El dirigente peronista Aníbal Fernández volvió a posicionarse en el centro del debate político tras una serie de declaraciones que combinaron gestos de apertura, críticas internas y definiciones de cara al futuro electoral. En una entrevista reciente, el exfuncionario sorprendió al referirse en términos elogiosos a Horacio Rodríguez Larreta, con quien reconoció mantener una relación personal de larga data.

Fernández aseguró que existe un vínculo de amistad con el exjefe de Gobierno porteño que se remonta a varios años, incluso previo a sus trayectorias más visibles en la política nacional. En ese marco, recordó encuentros en el ámbito privado y destacó espacios de diálogo que, según describió, formaron parte de una relación sostenida en el tiempo. La afirmación no pasó inadvertida, especialmente en un contexto de fuerte polarización, donde los acercamientos entre dirigentes de espacios opuestos suelen generar interpretaciones políticas.

El ex ministro utilizó ese vínculo para responder a cuestionamientos sobre su propia trayectoria, al subrayar su experiencia en distintos gobiernos nacionales. La referencia, en tono enfático, buscó reforzar su posicionamiento dentro del peronismo y su recorrido en la gestión pública.

Más allá de este gesto, Fernández también dejó definiciones críticas hacia otros actores del escenario político. Entre ellas, apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, de quien marcó una clara distancia ideológica. Según expresó, no compartiría un espacio político con sectores que, a su entender, sostienen posturas incompatibles con los valores que reivindica el peronismo.

En la misma línea, cuestionó la eventual proyección política del pastor Dante Gebel, al relativizar su peso dentro del escenario electoral. Sus declaraciones reflejan un posicionamiento selectivo respecto de los actores con los que estaría dispuesto a coincidir en una eventual construcción política.

En el plano interno, Fernández también reconoció tensiones dentro del propio peronismo. Si bien evitó confrontaciones personales, admitió diferencias políticas con Máximo Kirchner, las cuales describió como complejas y de difícil resolución. Este señalamiento expone, una vez más, las disputas de liderazgo y estrategia que atraviesan al espacio.

Otro de los ejes de su intervención estuvo vinculado al debate institucional. El exfuncionario se manifestó en contra de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. Según su visión, este mecanismo cumple un rol central en la organización de la competencia interna, al garantizar reglas claras y financiamiento regulado. En ese sentido, advirtió que su eliminación podría derivar en mayores niveles de opacidad en el proceso electoral.

Respecto del liderazgo opositor, Fernández destacó la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof como uno de los dirigentes con mayor proyección dentro del peronismo. No obstante, evitó anticipar definiciones concretas y planteó la necesidad de construir consensos antes de avanzar en la selección de candidaturas.

En el cierre de sus declaraciones, el ex ministro formuló una proyección electoral que no pasó desapercibida. Aseguró que la oposición tiene posibilidades de imponerse en las elecciones de 2027, en función del contexto social y del nivel de descontento que, según su análisis, atraviesa a distintos sectores de la sociedad.

Las palabras de Fernández combinan, así, múltiples dimensiones: una apertura hacia figuras de otros espacios, cuestionamientos internos y una mirada estratégica sobre el futuro político. En un escenario en constante reconfiguración, sus definiciones aportan nuevos elementos a la dinámica de alianzas y tensiones que marcarán el rumbo de los próximos años.