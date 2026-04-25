La CGT rechazó el fallo que reactivó la reforma laboral y endurece su postura frente al Gobierno

La CGT rechazó el fallo que reactivó artículos clave de la reforma laboral

La Cámara del Trabajo dejó sin efecto la cautelar que suspendía 82 puntos de la normativa

La central obrera considera que las medidas implican un retroceso en derechos laborales

Se cuestionó al tribunal por apartarse de criterios de la Corte Suprema

El Gobierno defiende la reforma como motor de crecimiento económico

El conflicto anticipa nuevas tensiones entre el oficialismo y el movimiento sindical

La Confederación General del Trabajo manifestó un fuerte rechazo a la reciente decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto una medida cautelar y habilitó nuevamente la vigencia de aspectos centrales de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. A través de un comunicado, la central obrera cuestionó con dureza el fallo y advirtió que profundizará sus acciones en defensa de los trabajadores.

La resolución fue adoptada por la Sala VIII del tribunal, que revocó la suspensión que alcanzaba a 82 artículos de la normativa. De esta manera, volvieron a tener vigencia una serie de disposiciones vinculadas a la jornada laboral, el período de prueba y el esquema de indemnizaciones, entre otros puntos que habían sido objetados por distintos sectores sindicales.

Desde la CGT sostuvieron que la decisión judicial habilita la aplicación inmediata de normas que, según su interpretación, implican un retroceso en materia de derechos laborales. En ese sentido, afirmaron que la resolución expone a los trabajadores a un escenario de mayor vulnerabilidad y afecta también el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El pronunciamiento incluyó cuestionamientos directos al accionar del tribunal. La central obrera consideró que el fallo se aparta de criterios previamente establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en distintos antecedentes reconoció a los trabajadores como un sector que requiere protección especial. Bajo esa premisa, evaluaron que la decisión no resulta acorde con los principios que rigen el derecho laboral.

En esa línea, el comunicado también hizo referencia a la normativa vigente y a los estándares constitucionales que amparan los derechos del trabajo. La CGT remarcó que los trabajadores cuentan con una tutela preferente, en consonancia con lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino.

Además, la central advirtió que apartarse de los lineamientos fijados por la Corte podría derivar en cuestionamientos sobre el desempeño de los magistrados. Según su visión, el fallo consolida aspectos considerados perjudiciales de la reforma y debilita las garantías laborales.

Frente a este escenario, la conducción sindical dejó en claro que no modificará su posición y anticipó la continuidad de medidas orientadas a frenar la aplicación de la normativa. El mensaje incluyó una reafirmación de su estrategia de confrontación en el plano judicial y político, con el objetivo de revertir los efectos de la resolución.

La controversia se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre el alcance de la reforma laboral promovida por el oficialismo. Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones apuntan a generar condiciones más favorables para la creación de empleo y el crecimiento económico. En esa línea, el presidente Milei defendió la iniciativa y afirmó que las resistencias no lograrán frenar el proceso de transformación en curso.

Sin embargo, desde el movimiento sindical persiste una mirada crítica sobre el impacto de estos cambios. La CGT considera que las modificaciones afectan derechos adquiridos y alteran el equilibrio en las relaciones laborales, al reducir niveles de protección para los trabajadores.

El fallo judicial reactivó así una discusión que combina aspectos legales, económicos y políticos. La resolución no solo redefine la situación de la reforma en el corto plazo, sino que también anticipa nuevos capítulos de disputa entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.

En este escenario, el conflicto podría trasladarse a otras instancias judiciales o derivar en medidas de presión por parte de la central obrera. La evolución de este proceso será determinante para el futuro de la normativa y para el equilibrio entre las políticas de flexibilización laboral y la defensa de derechos históricos.