Dólares del colchón: advierten incertidumbre fiscal y recomiendan cautela ante el régimen de Ganancias Simplificado

Especialistas advierten inconsistencias entre la ley y su reglamentación

Existen diferencias clave en la interpretación de ingresos y parámetros del régimen

Se detecta falta de uniformidad entre el accionar del fisco central y las agencias regionales

Persisten dudas sobre el alcance de los beneficios y su interacción con otros impuestos

La exteriorización de fondos aparece como una opción de alto riesgo en el contexto actual

La incertidumbre normativa y política afecta la seguridad jurídica de los contribuyentes

La implementación del régimen de Impuesto a las Ganancias Simplificado y su articulación con la denominada Ley de Inocencia Fiscal generan interrogantes entre especialistas, en un contexto marcado por inconsistencias normativas y criterios dispares en su aplicación. Así lo planteó el tributarista Marcelo Rodríguez, quien advirtió sobre la falta de seguridad jurídica y recomendó postergar decisiones vinculadas a la exteriorización de fondos no declarados.

El especialista señaló que actualmente conviven normas de distinto rango, interpretaciones oficiales contradictorias y prácticas administrativas que no siempre coinciden con el espíritu de la legislación. Esta combinación, según explicó, configura un escenario de inestabilidad que dificulta la toma de decisiones por parte de los contribuyentes.

En ese marco, Rodríguez identificó dos caminos posibles dentro del régimen. Por un lado, el denominado “bloqueo del pasado”, que implica cumplir con las obligaciones del esquema simplificado para obtener beneficios que permitirían evitar cuestionamientos fiscales sobre el ejercicio en curso y períodos anteriores. Por otro, la opción de exteriorizar fondos no declarados, una alternativa que describió como más riesgosa debido a la incertidumbre normativa y política.

Uno de los principales focos de conflicto radica en las diferencias entre la ley y su decreto reglamentario. Según explicó, el texto reglamentario incorporó conceptos que no estaban expresamente contemplados en la norma original. Entre ellos, mencionó el tratamiento de depósitos bancarios, que no habían sido incluidos como parámetro para evaluar discrepancias patrimoniales en la ley, pero que luego fueron excluidos por vía reglamentaria. Esta situación abre la puerta a cuestionamientos sobre la validez jurídica de esa interpretación.

A esto se suma una divergencia en la definición de los parámetros de ingreso al régimen. Mientras la ley hace referencia a “ingresos totales”, el decreto utiliza el concepto de “ganancia”, lo que genera dudas sobre si deben considerarse montos brutos o rentas netas. Esta diferencia, lejos de ser técnica, tiene implicancias concretas en la determinación de quiénes pueden acceder al beneficio.

Otro punto de tensión se vincula con el momento en que se pierde la protección del régimen. Existen interpretaciones contrapuestas respecto de si el beneficio cae al iniciarse una fiscalización o recién cuando se consolida una determinación firme. Esta falta de precisión agrega incertidumbre a la operatoria.

Rodríguez también advirtió sobre una brecha entre el discurso de la administración central y la práctica de las agencias regionales. Mientras desde la conducción se promueve un enfoque orientado a la inducción del cumplimiento, en el territorio persisten fiscalizaciones intensivas y órdenes de intervención, lo que genera un clima de mayor presión sobre los contribuyentes.

En cuanto a los aspectos técnicos, el especialista destacó la falta de claridad en torno al umbral del 15% utilizado para determinar discrepancias significativas. Según indicó, no está definido si este porcentaje se aplica sobre el impuesto determinado o sobre el saldo a pagar, lo que puede modificar sustancialmente el alcance del beneficio.

Además, persisten dudas sobre la interacción con otros tributos, en particular el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre los Bienes Personales. En este último caso, el régimen no garantiza una protección total, ya que la exteriorización de activos podría generar obligaciones fiscales retroactivas si no se acredita correctamente el origen de los fondos.

Este punto resulta especialmente relevante para quienes evalúan declarar bienes previamente no registrados. La falta de claridad sobre los períodos alcanzados y las posibles exigencias fiscales futuras refuerza el escenario de incertidumbre.

En ese contexto, Rodríguez fue categórico al desaconsejar la exteriorización de fondos en el corto plazo. A su entender, la combinación de fragilidad normativa y posibles cambios políticos hacia 2027 configura un riesgo elevado para los contribuyentes que opten por regularizar su situación patrimonial.

El análisis deja en evidencia que, más allá de los objetivos del régimen, su implementación enfrenta desafíos significativos. La ausencia de criterios unificados y la coexistencia de interpretaciones divergentes no solo complican su aplicación, sino que también afectan la previsibilidad del sistema tributario.