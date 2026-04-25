Dante Gebel reveló que Javier Milei le ofreció ser candidato en 2023 y habló sobre su futuro político

Dante Gebel reveló que Javier Milei le ofreció ser candidato a gobernador bonaerense en 2023

El comunicador rechazó la propuesta al considerarla ajena a su perfil y experiencia

No descartó una eventual candidatura presidencial, aunque sin planes concretos

Destacó la importancia de construir un equipo sólido para cualquier proyecto político

Expresó su postura personal en contra del matrimonio igualitario desde su fe

Su nombre comienza a mencionarse como posible figura política hacia 2027

El pastor y comunicador Dante Gebel sorprendió al revelar que recibió una propuesta directa del presidente Javier Milei para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023. El ofrecimiento, según relató, se produjo en el momento en que el actual mandatario comenzaba a estructurar su espacio político con vistas a las elecciones.

Durante una entrevista radial, Gebel explicó que la propuesta fue formal y que implicaba competir por el principal distrito del país, actualmente gobernado por Axel Kicillof. Sin embargo, el comunicador descartó la posibilidad y calificó la iniciativa como “una locura”, al considerar que no tenía vínculo directo con la realidad política bonaerense ni experiencia en ese ámbito.

El pastor, nacido en el conurbano bonaerense pero radicado desde hace años en Estados Unidos, señaló que en ese momento se encontraba alejado de la política local. En ese sentido, remarcó que su decisión estuvo basada en una evaluación racional del contexto y de sus propias limitaciones para asumir un rol de esa magnitud.

La revelación adquiere relevancia en un contexto donde su nombre comienza a circular como una eventual figura política de cara a los próximos años. Si bien Gebel evitó confirmar cualquier intención concreta, sus declaraciones alimentan las especulaciones sobre un posible involucramiento en el escenario electoral.

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial, el comunicador adoptó una postura cautelosa. Afirmó que actualmente no tiene intención de postularse, aunque dejó abierta la posibilidad a futuro. En ese marco, destacó que cualquier proyecto político requiere de una estructura sólida y un equipo de trabajo consolidado.

Según explicó, el liderazgo individual no resulta suficiente para enfrentar los desafíos de la gestión pública. “No hay mesías ni salvadores, hay equipo”, sintetizó, al subrayar la importancia de contar con profesionales capacitados y con experiencia en distintas áreas. En esa línea, resaltó el potencial de los recursos humanos argentinos como un activo clave para cualquier iniciativa de gobierno.

Más allá del plano político, Gebel también abordó temas vinculados a su visión personal y religiosa. En particular, se refirió al matrimonio igualitario, respecto del cual expresó su desacuerdo desde una perspectiva basada en su fe cristiana. Aclaró, sin embargo, que su posición responde a convicciones personales y que no busca imponerlas en el ámbito público.

El comunicador sostuvo que su interpretación se apoya en los principios de la Biblia y remarcó la importancia de mantener coherencia con esas creencias. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de evitar juicios hacia las personas, en línea con un enfoque que intenta equilibrar convicciones religiosas con el respeto por la diversidad.

Estas definiciones generaron repercusión y reactivaron el debate sobre el rol de figuras provenientes de ámbitos no tradicionales en la política argentina. En los últimos años, el ingreso de dirigentes con perfiles ajenos a la estructura partidaria clásica ha sido una de las características del escenario político, lo que abre interrogantes sobre futuras incorporaciones.

En ese contexto, la figura de Gebel aparece como un caso particular, al combinar notoriedad pública, influencia en sectores sociales y una eventual proyección política aún indefinida. Su reciente visita al país y la difusión de estas declaraciones contribuyen a instalar su nombre en la discusión pública.

Por el momento, el propio protagonista insiste en que no hay una decisión tomada. Sin embargo, el antecedente del ofrecimiento recibido en 2023 y su apertura a evaluar escenarios futuros mantienen vigente la incógnita sobre su posible participación en la política nacional.