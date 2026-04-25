Carlos Bianco admitió falta de diálogo entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof y pidió bajar la tensión interna

Carlos Bianco reconoció que no hay diálogo fluido entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

El funcionario afirmó que el gobernador pidió evitar disputas internas dentro del espacio

Planteó que las discusiones deben darse con argumentos y respeto

Defendió las PASO como herramienta para ordenar la competencia electoral

Admitió que podría haber una candidatura de consenso sin necesidad de internas

Sostuvo que la prioridad debe estar en la gestión y la situación social

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, reconoció que la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof atraviesa un momento de escasa comunicación, en medio de un escenario político marcado por tensiones internas dentro del peronismo.

Durante una entrevista radial, el funcionario planteó que “no hay un diálogo fluido” entre ambos dirigentes, una definición que expone las dificultades en la articulación política dentro de uno de los principales espacios opositores al gobierno nacional. Si bien evitó profundizar en los motivos de ese distanciamiento, su declaración confirmó versiones que circulaban en el ámbito político sobre una relación desgastada.

En ese contexto, Bianco aclaró que el propio Kicillof instruyó a su equipo a no involucrarse en disputas internas. Según explicó, la prioridad del gobierno provincial está puesta en enfrentar las políticas impulsadas por la administración nacional, en lugar de alimentar conflictos dentro del espacio. Esta postura busca, según dejó entrever, preservar la cohesión en un momento de alta sensibilidad política.

El ministro también fijó su posición respecto al tono de los debates internos. Señaló que solo participa en discusiones cuando se sostienen en argumentos y respeto, y que prefiere mantenerse al margen cuando esas condiciones no están presentes. De esta manera, intentó diferenciar su rol de otras voces más confrontativas dentro del peronismo.

Al ser consultado específicamente por el vínculo entre la exmandataria y el actual gobernador, Bianco fue contundente en su diagnóstico, aunque cauteloso en los detalles. Admitió que no cuenta con toda la información sobre la relación entre ambos, pero sostuvo que percibe una falta de comunicación sostenida. En ese sentido, sugirió que la situación debería encauzarse para evitar mayores tensiones que puedan afectar la construcción política del espacio.

El escenario interno se vincula además con las definiciones de cara al futuro electoral. En ese punto, el funcionario defendió el mecanismo de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como una herramienta válida para ordenar la competencia interna. Según su visión, este sistema permite dirimir candidaturas de manera transparente y contribuye a fortalecer la legitimidad de los postulantes.

No obstante, también contempló la posibilidad de que el contexto político derive en una candidatura de consenso. En ese caso, consideró que la realización de una interna podría perder sentido, siempre que exista un liderazgo claramente respaldado por la mayoría del espacio. Esta dualidad refleja la incertidumbre que atraviesa al peronismo en la definición de su estrategia electoral.

Más allá de las discusiones políticas, Bianco insistió en la necesidad de priorizar la gestión y la situación social. Subrayó que el objetivo principal debe ser atender las demandas de la población, especialmente en un contexto de recursos limitados. En esa línea, remarcó que las disputas internas no deberían convertirse en un factor de desgaste para el espacio.

El planteo del ministro expone una tensión latente dentro del peronismo, donde conviven distintas miradas sobre el rumbo político y la conducción del espacio. La falta de diálogo entre figuras centrales como Cristina Kirchner y Axel Kicillof aparece como un síntoma de ese proceso, que aún no encuentra una síntesis clara.

En este escenario, las declaraciones de Bianco buscan introducir un tono moderado y orientar el debate hacia la gestión y la construcción de consensos. Sin embargo, la evolución de la relación entre los principales referentes del espacio será determinante para definir el rumbo político en los próximos meses.