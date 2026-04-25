Elisa Carrió cuestionó la visita de Peter Thiel y su reunión con Javier Milei

Elisa Carrió cuestionó la visita de Peter Thiel y su acercamiento al Gobierno

El empresario se reunió con Javier Milei en un encuentro sin acceso a la prensa

La oposición expresó preocupación por la influencia de figuras tecnológicas

Thiel es cofundador de PayPal y referente de Silicon Valley

La compra de una propiedad en Buenos Aires alimentó especulaciones

El Gobierno no brindó detalles sobre los temas tratados en la reunión

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, expresó fuertes críticas tras la visita al país del empresario tecnológico Peter Thiel y su encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La dirigente advirtió sobre los intereses del magnate y planteó cuestionamientos vinculados a su influencia y su perfil empresarial.

A través de redes sociales, Carrió calificó la presencia del inversor como preocupante y sostuvo que su eventual radicación en la Argentina podría tener implicancias negativas. Sus declaraciones se inscriben en un contexto de creciente atención política sobre la relación entre el Gobierno y figuras relevantes del sector tecnológico global.

El encuentro entre Milei y Thiel se desarrolló con un alto nivel de reserva y sin acceso para la prensa acreditada, lo que también generó críticas desde distintos sectores. De la reunión participaron funcionarios del equipo económico, entre ellos Pablo Quirno, mientras que días antes el empresario había mantenido contactos con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Se trató del segundo encuentro formal entre el mandatario y el empresario. El primero había tenido lugar en 2024, en el marco de una agenda internacional donde ambos coincidieron en un foro. Desde entonces, el vínculo se consolidó a través de distintos intercambios, aunque sin detalles públicos sobre los temas abordados.

Thiel es considerado una de las figuras más influyentes de Silicon Valley. Cofundador de PayPal e inversor temprano en Facebook, también es conocido por su rol al frente de Palantir Technologies, una firma especializada en sistemas de procesamiento de información utilizados por agencias de inteligencia y defensa. Su trayectoria empresarial y sus vínculos con organismos de seguridad lo convierten en un actor de peso en el ámbito tecnológico global.

Además de su perfil corporativo, el empresario ha tenido participación en la política estadounidense, donde respaldó al expresidente Donald Trump y mantuvo relación con el actual vicepresidente JD Vance. Este antecedente también alimenta el debate sobre su influencia en escenarios políticos fuera de su país.

Durante su estadía en la Argentina, Thiel adquirió una propiedad en el exclusivo barrio porteño de Barrio Parque, una operación que incrementó las especulaciones sobre una posible presencia más permanente en el país. La compra, valuada en varios millones de dólares, fue interpretada por algunos sectores como una señal de interés a largo plazo.

Las críticas no se limitaron a Carrió. La diputada Kelly Olmos también manifestó preocupación por la visita del empresario y su cercanía con el Gobierno. En ese sentido, cuestionó tanto el contenido del encuentro como las restricciones impuestas al acceso de la prensa, al considerar que afectan la transparencia institucional.

Desde la oposición, algunos dirigentes advirtieron sobre los posibles riesgos de una mayor injerencia de compañías tecnológicas vinculadas a inteligencia y defensa en la toma de decisiones estatales. Estas preocupaciones se enmarcan en un debate más amplio sobre el rol de los grandes actores tecnológicos en la política global.

Por el momento, el Gobierno no brindó precisiones sobre los temas tratados durante la reunión ni sobre eventuales acuerdos o líneas de trabajo conjunto. Este silencio oficial contribuyó a amplificar las interpretaciones y a consolidar el episodio como un nuevo foco de discusión política.

En este contexto, la visita de Thiel y su vínculo con la administración nacional reabren interrogantes sobre el alcance de la relación entre el sector público y los grandes empresarios tecnológicos. La evolución de este vínculo y la eventual definición de agendas comunes serán claves para determinar su impacto en el escenario político y económico local.