Malvinas en la geopolítica del desconcierto

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay conflictos que parecen congelados en el tiempo, pero que, en realidad, nunca dejan de moverse. Las Islas Malvinas son uno de esos casos. Cada tanto, un episodio inesperado las devuelve al centro de la escena global, no tanto por lo que ocurre en el Atlántico Sur, sino por lo que se juega en los grandes tableros del poder mundial.

La reciente filtración de un supuesto documento del Pentágono es un ejemplo perfecto. Más allá de su autenticidad —que sigue sin confirmarse—, lo verdaderamente relevante no es el contenido puntual, sino lo que deja entrever: la posibilidad de que la cuestión Malvinas vuelva a ser utilizada como moneda de cambio en disputas entre potencias.

La reacción del Reino Unido fue inmediata y previsible. Su posición no cambia: soberanía innegociable, respaldo en el principio de autodeterminación y recordatorio constante del referéndum de 2013. Londres no discute. Reafirma. Y en esa lógica, cualquier insinuación externa es respondida con una mezcla de firmeza y rutina diplomática.

Pero el dato incómodo para la Argentina no está en lo que dice el Reino Unido, sino en lo que podría dejar de decir Estados Unidos. Si algo sugiere la filtración es que Washington podría, llegado el caso, ajustar su postura sobre territorios en disputa como parte de su política de presión sobre aliados. No por convicción, sino por conveniencia.

Ese es el corazón del problema: las Malvinas no son una prioridad para las grandes potencias. Son, en el mejor de los casos, una ficha en un tablero mayor.

En ese contexto, la figura de Donald Trump reaparece como un factor de incertidumbre. Su estilo disruptivo, poco afecto a las tradiciones diplomáticas, introduce un elemento difícil de prever. No porque tenga una estrategia clara sobre el Atlántico Sur, sino precisamente porque podría no tenerla. Y en geopolítica, la imprevisibilidad es una forma de poder.

Del otro lado, el gobierno de Keir Starmer enfrenta sus propias tensiones. Su decisión de no alinearse completamente con la política estadounidense en Medio Oriente no es un detalle menor. Marca un límite dentro de la alianza occidental y abre la puerta a fricciones que, como suele ocurrir, pueden trasladarse a otros temas.

Las Malvinas, entonces, reaparecen como un efecto colateral de una disputa que nada tiene que ver con ellas.

¿Y dónde queda la Argentina en este escenario? Esa es la pregunta incómoda.

El presidente Javier Milei insiste en que su gobierno está logrando avances inéditos en el reclamo de soberanía. Habla de nuevos apoyos, de presencia en foros internacionales, de una estrategia más inteligente. Y, en parte, tiene razón: la diplomacia argentina puede estar más activa que en otros momentos.

Pero la actividad no siempre es sinónimo de influencia.

El problema estructural de la Argentina no es la falta de discurso, sino la falta de peso. En un mundo donde las decisiones se toman en función de intereses concretos —económicos, militares, estratégicos—, la capacidad de incidir depende menos de lo que se dice y más de lo que se representa.

Y hoy, la Argentina representa poco en ese tablero.

No se trata de una cuestión ideológica, sino de realidad. Un país con inestabilidad crónica, crisis recurrentes y escasa previsibilidad difícilmente sea percibido como un actor clave en negociaciones internacionales complejas. Puede tener razón histórica, argumentos jurídicos sólidos y legitimidad política. Pero eso no alcanza.

La crítica más incómoda no viene de Londres ni de Washington, sino de una percepción global que la Argentina no logra revertir: la de un país atrapado en sus propios problemas.

En ese marco, la cercanía entre Milei y Trump aparece como una apuesta de alto riesgo. Puede abrir puertas, pero también generar dependencias. Apostar a un liderazgo imprevisible como vehículo para una causa estructuralmente compleja es, cuanto menos, una jugada incierta.

Porque si algo demuestra este episodio es que las alianzas internacionales no son estáticas ni desinteresadas. Se construyen, se negocian y, llegado el caso, se redefinen sin demasiadas contemplaciones.

Las Malvinas vuelven así a ocupar un lugar incómodo: el de símbolo nacional para la Argentina, pero también el de pieza secundaria en la geopolítica global.

Y en esa tensión hay una lección que la política argentina parece no terminar de asimilar: el reclamo de soberanía no se resuelve solo con convicción, sino con poder. Poder económico, poder diplomático, poder estratégico.

Sin eso, cualquier avance corre el riesgo de ser apenas discursivo.

La filtración del documento —sea real o no— deja una conclusión inquietante: el futuro de las Malvinas podría depender menos de Buenos Aires que de las tensiones entre Washington y Londres.

Y esa no es una buena noticia para nadie que aspire a una solución genuina del conflicto.