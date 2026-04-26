Freno judicial a la reforma de glaciares: Santa Cruz desafía el nuevo esquema del Gobierno

La Justicia suspendió la aplicación de la reforma de glaciares en Santa Cruz

La medida cautelar impide al Gobierno avanzar hasta una sentencia definitiva

El conflicto surge de un amparo ambiental impulsado en El Calafate

La reforma otorga mayor poder a las provincias en la regulación

Se cuestiona una posible regresión en los niveles de protección ambiental

El fallo abre un escenario de incertidumbre jurídica y política

La reforma de la Ley de Glaciares, uno de los cambios regulatorios más sensibles impulsados por el Gobierno nacional, encontró su primer obstáculo significativo en el terreno judicial. A pocos días de su entrada en vigencia mediante el Decreto 271/2026, una decisión de la Justicia federal ordenó suspender su aplicación en la provincia de Santa Cruz, marcando un precedente que podría replicarse en otros distritos.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, quien resolvió hacer lugar a una cautelar que impide al Estado Nacional aplicar la nueva normativa en territorio santacruceño. La resolución establece que el Gobierno deberá abstenerse de autorizar cualquier tipo de actividad basada en la reforma hasta tanto exista una sentencia definitiva que resuelva la controversia de fondo.

El origen del conflicto se encuentra en un amparo colectivo ambiental promovido por autoridades de El Calafate, que incluye tanto al Ejecutivo municipal como al Concejo Deliberante. En la presentación, los demandantes argumentaron que los cambios introducidos en la legislación implican un retroceso en la protección de los glaciares y de los ecosistemas asociados, al habilitar actividades que podrían generar daños irreversibles.

En su fundamentación, el magistrado sostuvo que la eventual demora en una definición judicial podría tornar ineficaz cualquier intento de resguardo ambiental si las actividades cuestionadas llegaran a concretarse. Bajo ese criterio, consideró necesario dictar una medida preventiva que preserve el estado actual de los recursos naturales involucrados, priorizando el principio precautorio.

La reforma promovida por la administración nacional introduce modificaciones sustanciales en el régimen de protección vigente. Uno de los aspectos más debatidos es la transferencia de facultades hacia las provincias, que pasan a tener un rol decisivo en la delimitación de áreas protegidas y en la evaluación de los proyectos que puedan desarrollarse en esas zonas. Desde el oficialismo, este cambio es presentado como un avance hacia un esquema de federalismo ambiental más dinámico.

Sin embargo, para sectores críticos, la nueva normativa reduce significativamente el alcance de las áreas protegidas al limitar la protección estricta a aquellos glaciares con función hídrica comprobada o considerada relevante. Este criterio, sostienen, podría dejar fuera de resguardo a formaciones que cumplen roles ecológicos esenciales, aunque no estén directamente vinculadas al abastecimiento de agua.

El planteo judicial en Santa Cruz incorpora además el concepto de “no regresión” en materia ambiental, un principio que implica que los estándares de protección no deberían disminuir respecto de los niveles previamente alcanzados. Según los demandantes, la reforma vulnera este criterio al flexibilizar restricciones que antes eran más estrictas, lo que abriría la puerta a actividades extractivas en zonas sensibles.

El fallo representa, en este sentido, un desafío tanto legal como político para el Gobierno nacional. Santa Cruz es una provincia donde los recursos hídricos y los ecosistemas glaciares tienen un valor estratégico, no solo ambiental sino también económico y social. La decisión judicial, aunque de alcance territorial limitado, introduce incertidumbre sobre la viabilidad de la reforma en otras jurisdicciones.

Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que el nuevo enfoque permitirá evaluar cada proyecto en función de su impacto específico, evitando restricciones generales que, según su visión, podrían obstaculizar el desarrollo productivo. La tensión entre esta lógica y la preservación ambiental aparece, una vez más, como uno de los ejes centrales del debate.

A la espera de una resolución definitiva, el escenario queda abierto. La cautelar vigente en Santa Cruz no solo detiene la implementación de la reforma en esa provincia, sino que también instala un precedente que podría incentivar nuevas presentaciones judiciales en distintos puntos del país, prolongando la discusión sobre el alcance y los límites del nuevo marco regulatorio.