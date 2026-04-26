Caputo busca renovar $7,9 billones y refuerza la apuesta por deuda en dólares

El Gobierno enfrenta vencimientos por $7,9 billones en la próxima licitación

Se refuerza la estrategia de captar dólares mediante bonos soberanos

El Tesoro busca extender plazos ofreciendo mayores tasas

La demanda se concentra en instrumentos de corto plazo

Crecen los bonos atados al dólar como cobertura cambiaria

El resultado de la licitación será clave para la estabilidad financiera

El Ministerio de Economía definió el menú de instrumentos con el que intentará afrontar una nueva licitación de deuda en pesos y en moneda extranjera, en una operación clave para sostener el programa financiero. La cartera encabezada por Luis Caputo buscará renovar vencimientos por $7,9 billones, en su mayoría en manos del sector privado, en un contexto donde las condiciones del mercado imponen desafíos crecientes para extender plazos.

La estrategia oficial mantiene dos ejes claros: alargar la duración de la deuda en pesos mediante incentivos en las tasas y, en paralelo, reforzar la captación de financiamiento en dólares a través de bonos soberanos. En este último punto, el Tesoro intentará colocar unos u$s350 millones en la licitación principal, con la posibilidad de sumar otros u$s100 millones en una segunda vuelta, profundizando una tendencia que se viene consolidando en los últimos llamados.

El monto a renovar se redujo en relación con estimaciones previas luego de un canje reciente de instrumentos atados al tipo de cambio, que permitió postergar vencimientos por el equivalente a unos u$s1.300 millones. Esa operación alivió parcialmente el calendario financiero de corto plazo, aunque no elimina la necesidad de mantener un alto nivel de rollover para evitar tensiones en el mercado.

En el segmento de deuda en pesos, la dinámica reciente muestra señales de cautela por parte de los inversores. La curva a tasa fija exhibe rendimientos en torno al 1,9% mensual efectivo en el tramo corto, con niveles que se ubican entre 2% y 2,1% en los plazos que comienzan a partir de mitad de año. Este comportamiento refleja una preferencia por horizontes más acotados, en detrimento de los vencimientos más largos que el Gobierno busca promover.

Por su parte, los instrumentos ajustados por inflación registraron una performance más débil en las últimas ruedas. Los bonos CER con vencimientos en el corto plazo se ubican en niveles negativos en términos reales, mientras que los tramos más largos presentan retornos positivos. Esta dispersión en la curva evidencia la incertidumbre respecto de la trayectoria futura de los precios y del esquema macroeconómico.

El menú de la licitación incluye una combinación de letras a tasa fija, bonos ajustados por inflación, instrumentos duales y títulos vinculados al tipo de cambio, además de los bonos en dólares bajo legislación local. Entre las novedades se destacan nuevas emisiones en pesos con plazos extendidos y la continuidad de los Bonares como herramienta para captar divisas.

En paralelo, el equipo económico avanzó con un nuevo esquema de canjes que apunta a reordenar los vencimientos hacia horizontes más lejanos. La conversión de instrumentos dólar linked y duales hacia bonos con vencimientos en 2028 forma parte de esta estrategia, al igual que la reestructuración de títulos ajustados por inflación hacia plazos más largos.

Desde el mercado señalan que la demanda por instrumentos a tasa fija en los tramos medio y largo ha perdido dinamismo, lo que obliga al Tesoro a ofrecer mayores rendimientos para tentar a los inversores. En contraste, los bonos atados al dólar ganaron protagonismo en las carteras, impulsados por la búsqueda de cobertura cambiaria en un contexto donde persisten interrogantes sobre la sostenibilidad del tipo de cambio.

Este cambio en las preferencias condiciona la estrategia oficial. Si bien el Gobierno apunta a consolidar una estructura de deuda más larga y previsible, las condiciones financieras actuales limitan su margen de maniobra. La necesidad de renovar grandes volúmenes de vencimientos en cada licitación mantiene elevada la dependencia del humor del mercado.

En este escenario, la licitación de esta semana se presenta como un test relevante para medir la capacidad del Tesoro de sostener su programa financiero sin recurrir a emisión monetaria. El resultado no solo impactará en el corto plazo, sino que también ofrecerá señales sobre la confianza de los inversores en la estrategia económica en curso.