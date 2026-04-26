El Gobierno reactiva el reclamo por Malvinas y endurece su postura frente al Reino Unido

El Gobierno reafirmó su reclamo soberano sobre las Islas Malvinas

Se rechazaron las declaraciones recientes de autoridades británicas

La ONU reconoce la disputa y promueve una solución negociada

Se cuestionó el principio de autodeterminación aplicado por el Reino Unido

Argentina denunció la explotación ilegal de recursos en la zona

Se reiteró la disposición a retomar el diálogo bilateral

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a escalar en el plano diplomático tras un nuevo cruce entre Argentina y el Reino Unido. En esta ocasión, el canciller Pablo Quirno expresó una posición firme a través de redes sociales, donde ratificó los derechos argentinos sobre el archipiélago y rechazó los recientes pronunciamientos de autoridades británicas.

El mensaje oficial se inscribe en una larga tradición de reclamos sostenidos por distintos gobiernos, aunque en este caso se destaca por el tono enfático y la decisión de responder públicamente a las declaraciones del Reino Unido. Quirno afirmó que la Argentina mantiene su legítima soberanía sobre las Islas Malvinas, así como sobre las Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y recordó que la ocupación británica iniciada en 1833 constituyó un acto de fuerza contrario al derecho internacional.

El canciller sostuvo que aquella intervención dio origen a una situación de carácter colonial que, según la posición argentina, se mantiene vigente hasta hoy. En este sentido, remarcó que la cuestión Malvinas no es un conflicto cerrado, sino una disputa reconocida por la comunidad internacional que requiere una solución negociada.

En respaldo de esta postura, el funcionario citó la Organización de las Naciones Unidas y su Resolución 2065, que reconoce la existencia de una controversia de soberanía entre ambos países e insta a avanzar en negociaciones bilaterales. Asimismo, destacó el apoyo de organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos, el MERCOSUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que han manifestado su respaldo al reclamo argentino en distintos foros internacionales.

Uno de los puntos más sensibles del planteo oficial fue el rechazo a la aplicación del principio de autodeterminación por parte del Reino Unido. Quirno argumentó que los habitantes actuales de las islas no constituyen un pueblo en los términos establecidos por la ONU, por lo que no corresponde que sean considerados como sujetos con capacidad para definir la soberanía del territorio. En esa línea, cuestionó la validez del referéndum realizado en 2013, al entender que no tiene efectos jurídicos sobre la disputa.

El funcionario también dirigió críticas hacia las actividades económicas desarrolladas en la zona bajo administración británica. En particular, denunció la exploración y explotación de recursos naturales como ilegales, al considerar que se llevan a cabo sin el consentimiento de la Argentina y en violación de resoluciones internacionales. Entre los casos señalados figura el desarrollo del yacimiento Sea Lion, vinculado a la industria hidrocarburífera.

Más allá de la firmeza del mensaje, el Gobierno dejó abierta la puerta a una instancia de diálogo. La Cancillería reiteró su disposición a retomar negociaciones con el Reino Unido con el objetivo de alcanzar una solución pacífica y definitiva al conflicto. Esta postura se alinea con la estrategia histórica de la diplomacia argentina, que ha buscado canalizar el reclamo a través de mecanismos multilaterales y conversaciones bilaterales.

El presidente Javier Milei respaldó públicamente las declaraciones del canciller, replicando el mensaje en sus redes sociales y reforzando la consigna tradicional sobre la soberanía de las islas. El gesto fue interpretado como una señal de alineamiento interno y de intención de sostener el tema en la agenda internacional.

En un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y disputas por recursos estratégicos, la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar relevante en la política exterior argentina. El desafío, una vez más, será traducir las declaraciones en avances concretos en el plano diplomático, en un escenario donde las posiciones de las partes permanecen, por ahora, distantes.