“Los Reyes del Blue”: nuevas pruebas sacuden una causa que investiga un entramado millonario

La causa suma nuevas pruebas que podrían modificar su curso

Un ex policía pidió ampliar su declaración sobre una maniobra clave

Apareció un video que mostraría grandes sumas de dinero

Se investigan operaciones con dólares oficiales mediante importaciones ficticias

Ex funcionarios y entidades financieras están bajo la lupa judicial

El caso podría ampliarse con nuevas declaraciones y avanzar hacia definiciones cruciales

La investigación judicial conocida como “Los Reyes del Blue” atraviesa un momento de inflexión que podría redefinir su alcance y derivaciones. El expediente, que tiene como principales implicados a los empresarios Elías Piccirillo, Fernando Auque y Ariel Vallejo, suma por estas horas nuevos elementos que podrían acelerar decisiones clave en tribunales.

Entre las novedades más relevantes aparece el pedido de ampliación de declaración de un ex integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Su testimonio está vinculado a una maniobra que investiga la supuesta colocación de droga en el vehículo de Auque, en un episodio que habría sido orquestado en el marco de disputas internas entre los propios involucrados. Esta línea de investigación, que ya había generado impacto en el inicio del expediente, vuelve a cobrar centralidad por la posibilidad de aportar detalles adicionales sobre el funcionamiento del grupo.

A este elemento se suma la aparición de un video de carácter privado que habría sido incorporado a la causa. En las imágenes, registradas por una figura del mundo del espectáculo, se observaría una escena con grandes sumas de dinero en efectivo en presencia de uno de los investigados. Si bien el contenido aún está bajo análisis, su eventual validación podría contribuir a reconstruir circuitos informales de manejo de divisas.

El expediente se intensificó a fines de 2025, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos que incluyeron dependencias del Banco Central de la República Argentina y domicilios de funcionarios vinculados a áreas técnicas del organismo. La investigación apunta a un presunto esquema que habría permitido acceder a dólares oficiales mediante simulaciones de importaciones, aprovechando las distorsiones del sistema cambiario vigente en ese momento.

En el centro de las sospechas se encuentra el uso del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que reemplazó al esquema anterior y que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizado para canalizar operaciones ficticias. El objetivo habría sido obtener divisas a un tipo de cambio oficial significativamente más bajo para luego volcarlas al mercado paralelo, en una operatoria conocida como “rulo”.

La causa también involucra a exfuncionarios de alto rango, entre ellos Matías Tombolini, Miguel Pesce, Carlos Castagneto y Guillermo Michel, además de miembros del directorio del Banco Central. La investigación busca determinar si existieron responsabilidades en la autorización de operaciones que habrían facilitado el acceso irregular a divisas.

Uno de los aspectos más sensibles del expediente es la aparición de empresarios arrepentidos que, según trascendió, estarían dispuestos a declarar sobre el pago de coimas vinculadas a la aprobación de importaciones. De acuerdo con sus testimonios preliminares, el dinero habría sido entregado en un hotel de Puerto Madero mediante un sistema que incluía el uso de llaves digitales y depósitos en habitaciones, una mecánica que los investigadores comparan con otras causas de corrupción de alto perfil.

El contexto económico en el que se habrían desarrollado estas maniobras resulta clave para entender su magnitud. Durante el período bajo análisis, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo llegó a niveles cercanos al 200%, generando incentivos extraordinarios para operaciones especulativas. En ese escenario, se investiga la participación de miles de contribuyentes que habrían accedido a montos significativos de divisas bajo la figura de importaciones que no se concretaban.

En paralelo, la Justicia analiza movimientos en el Mercado Único y Libre de Cambios por unos u$s3.000 millones, así como posibles maniobras de lavado de activos que alcanzarían cifras cercanas a los $819.000 millones. El foco también está puesto en casas de cambio y entidades financieras que habrían intervenido en distintas etapas del circuito.

La causa incorpora además conexiones con el financiamiento de clubes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino y con estructuras empresariales relacionadas con el sector del juego, lo que amplía el alcance del entramado investigado. En ese contexto, la empresa Sur Finanzas y su titular aparecen como piezas relevantes dentro del esquema.

Con parte del expediente ya elevado a juicio oral en lo relativo a la falsificación de documentos societarios, el avance de estas nuevas pruebas podría redefinir el rumbo del caso. La expectativa ahora se centra en las próximas decisiones judiciales y en el impacto que puedan tener las declaraciones pendientes sobre una investigación que combina delito económico, corrupción y operaciones en el mercado cambiario.