Villarruel endurece su postura por Malvinas y expone tensiones internas en el oficialismo

Villarruel reafirmó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas

Se rechazó el principio de autodeterminación invocado por el Reino Unido

El Gobierno mantuvo una postura unificada en el plano internacional

La reacción británica ratificó que no considera abierta la discusión

Un cruce con Sabrina Ajmechet expuso tensiones internas

La cuestión Malvinas vuelve a impactar en la política doméstica

La vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó con firmeza al renovado posicionamiento del Gobierno en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, en una jornada atravesada por repercusiones internacionales y disputas políticas internas. Su intervención no solo reforzó el reclamo histórico argentino, sino que también dejó al descubierto diferencias dentro del propio oficialismo.

A través de sus redes sociales, Villarruel reiteró la posición del Estado argentino y enfatizó que la disputa debe resolverse exclusivamente entre países. En ese marco, sostuvo que el Reino Unido tiene la obligación de sentarse a negociar de manera bilateral, apoyándose en argumentos de carácter jurídico, histórico y geográfico. Su mensaje se alineó con otras expresiones del Ejecutivo que, a lo largo del día, buscaron reafirmar la vigencia del reclamo soberano.

Uno de los aspectos más contundentes de su pronunciamiento fue el rechazo explícito al principio de autodeterminación que Londres invoca para justificar su control sobre el archipiélago. La vicepresidenta afirmó que los habitantes de las islas no forman parte del sujeto de la disputa, al considerarlos ciudadanos británicos asentados en territorio que la Argentina reclama como propio. Esta postura coincide con la interpretación sostenida por la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de un conflicto de soberanía y promueve su resolución mediante el diálogo entre Estados.

El debate se vio intensificado por la circulación de información que sugiere un posible replanteo en la política de Estados Unidos respecto de su tradicional respaldo al Reino Unido. Si bien no hubo confirmaciones oficiales, la difusión de esos datos generó reacciones inmediatas tanto en Argentina como en el exterior, elevando la tensión diplomática en torno al Atlántico Sur.

En ese contexto, el presidente Javier Milei reafirmó la postura oficial con una declaración en la misma línea que la vicepresidenta, insistiendo en el carácter irrenunciable del reclamo argentino. También el canciller Pablo Quirno había manifestado previamente una posición similar, consolidando un mensaje unificado desde la cúpula del Gobierno.

La respuesta del Reino Unido no se hizo esperar. Desde Londres, autoridades diplomáticas reiteraron que la soberanía sobre las islas no está en discusión y volvieron a respaldarse en el principio de autodeterminación. En ese sentido, citaron el referéndum realizado en 2013, en el que la población local expresó su voluntad de continuar bajo administración británica. Sin embargo, esa consulta carece de reconocimiento por parte de organismos internacionales en relación con la resolución del conflicto.

Más allá del plano diplomático, la jornada dejó al descubierto una controversia interna que generó incomodidad en el oficialismo. A partir de la interacción en redes sociales, resurgieron declaraciones pasadas de la diputada Sabrina Ajmechet, quien años atrás había cuestionado la pertenencia argentina de las islas. Ese antecedente, difundido en un momento de alta sensibilidad política, provocó una reacción directa de Villarruel.

La vicepresidenta respondió con dureza y calificó esas expresiones como inaceptables, marcando una diferencia pública dentro del espacio gobernante. El episodio puso en evidencia tensiones latentes en la coalición oficialista, que en los últimos meses ha mostrado signos de fragmentación en distintos temas.

En este escenario, la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central no solo en la política exterior, sino también en la dinámica interna del Gobierno. La combinación de factores internacionales y disputas domésticas configura un contexto complejo, donde cada pronunciamiento adquiere un peso político adicional.

La evolución del conflicto dependerá, en gran medida, de la capacidad de sostener una estrategia diplomática coherente y de administrar las diferencias internas sin debilitar la posición argentina en el plano internacional. Por ahora, el mensaje oficial busca mostrarse firme hacia afuera, aunque las tensiones hacia adentro comienzan a hacerse visibles.