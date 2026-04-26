Bancos buscan soluciones ante una morosidad récord en tarjetas de crédito

La morosidad en tarjetas alcanzó niveles máximos desde 2001

El problema impacta con mayor fuerza en jóvenes y jubilados

Las fintech registran niveles de incumplimiento superiores al sistema bancario

Se analizan proyectos para reestructurar deudas de consumo

Los bancos evalúan planes de refinanciación con tasas más bajas

El contexto económico actual agrava el peso de las deudas sobre los ingresos

El sistema financiero argentino atraviesa una etapa compleja marcada por una aparente contradicción: mientras las tasas de interés muestran una tendencia descendente, los niveles de morosidad en tarjetas de crédito, tanto bancarias como no bancarias, alcanzan máximos que no se registraban desde la crisis de 2001-2002. El fenómeno impacta de lleno en millones de hogares y comienza a generar respuestas tanto desde el sector privado como desde el ámbito político.

De acuerdo con estimaciones recientes, el índice de incumplimiento en financiamiento con tarjetas de crédito trepó al 11% en el caso de las familias, mientras que en el segmento no bancario —particularmente en plataformas digitales— supera el 25%. El deterioro es especialmente significativo entre jóvenes y jubilados, dos grupos que evidencian mayores dificultades para sostener el pago de sus obligaciones.

El problema no solo radica en la falta de pago, sino también en las consecuencias que esto acarrea. Las deudas impagas generan intereses punitorios y moratorios que incrementan rápidamente los montos adeudados, al tiempo que afectan el historial crediticio de los usuarios y los exponen a eventuales acciones legales. En muchos casos, las refinanciaciones disponibles presentan costos tan elevados que terminan agravando la situación en lugar de aliviarla.

Las principales asociaciones bancarias, como la Asociación de Bancos Argentinos, la Asociación de Bancos de la Argentina y la Asociación de la Banca Especializada, comenzaron a analizar alternativas para contener el incremento de la mora. La preocupación también se extiende a las fintech y billeteras virtuales, donde el endeudamiento presenta niveles más elevados y una mayor volatilidad.

En paralelo, sectores de la oposición en el Congreso preparan una batería de proyectos orientados a mitigar el impacto social del fenómeno. Entre las iniciativas en discusión se encuentra la creación de un régimen de reestructuración de deudas de consumo que contemple límites en las cuotas, con la premisa de que no superen un determinado porcentaje de los ingresos familiares. También se evalúa la posibilidad de reducir o eliminar intereses punitorios y establecer mecanismos de mediación entre deudores y entidades financieras.

El trasfondo de esta situación remite a cambios recientes en la dinámica económica. A diferencia de períodos de alta inflación, donde las deudas tendían a licuarse con el tiempo, el actual contexto de precios más estables y tasas reales positivas implica que las obligaciones mantienen —e incluso aumentan— su peso sobre los ingresos. Esto se traduce en mayores dificultades para cumplir con los pagos, especialmente en un escenario donde la recuperación salarial no logra compensar completamente el costo del financiamiento.

Desde el sector financiero, una de las alternativas en estudio es replicar esquemas aplicados durante la pandemia, cuando se implementaron programas de refinanciación con condiciones más accesibles. En aquel momento, el Banco Central de la República Argentina promovió medidas que permitieron diferir pagos y extender plazos, lo que contribuyó a reducir transitoriamente los niveles de mora.

Actualmente, se analiza la posibilidad de ofrecer refinanciaciones a tasas significativamente más bajas que las vigentes, con plazos que podrían extenderse hasta dos años. La intención es evitar un deterioro mayor de las carteras crediticias y, al mismo tiempo, preservar la inclusión financiera de los usuarios más afectados.

Otro de los factores que agrava el problema es la desregulación de los intereses punitorios, que en algunos casos alcanzan niveles muy elevados. Cuando un cliente no logra cubrir siquiera el pago mínimo, la deuda puede escalar rápidamente debido a la combinación de tasas compensatorias, cargos adicionales y penalidades. Esta dinámica genera un círculo difícil de revertir para quienes ya presentan atrasos.

La evolución de la morosidad en los últimos años muestra una tendencia ascendente. Tras un período de relativa estabilidad durante la pandemia, impulsado por medidas de alivio, el indicador comenzó a escalar nuevamente a partir de 2024, en paralelo con el aumento del endeudamiento y las expectativas de recuperación económica que no se materializaron en la magnitud esperada.

En este contexto, el sistema financiero enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad de sostener la cadena de pagos con la urgencia de evitar un deterioro social más profundo. Las decisiones que se adopten en los próximos meses, tanto desde el sector público como desde el privado, serán determinantes para definir el alcance y la duración de esta problemática.