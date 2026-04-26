Pagano cruzó a Adorni por el archivo de la causa del avión presidencial y reavivó la polémica

La Justicia archivó la causa por el uso del avión presidencial

Pagano cuestionó a Adorni y la interpretación del fallo

Se remarcó que el archivo no implica el cierre definitivo del caso

La diputada rechazó el argumento de que el viaje no tuvo costo

El episodio evidenció tensiones internas dentro del oficialismo

Se sugirieron posibles vínculos entre decisiones judiciales y negociaciones políticas

La decisión judicial de archivar la investigación por el uso del avión presidencial en un viaje a Estados Unidos volvió a encender tensiones dentro del oficialismo y abrió un nuevo frente de conflicto político. La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse la resolución que cerró provisoriamente el expediente.

El caso había generado controversia luego de que trascendiera que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajó a Nueva York a bordo de la aeronave oficial para participar de un evento denominado “Argentina Week”. La denuncia apuntaba a una presunta malversación de fondos públicos, bajo el argumento de que el traslado no se encontraba debidamente justificado dentro de una misión oficial.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa al considerar que no existían elementos suficientes para avanzar con la investigación. En su fallo, sostuvo que la participación de Angeletti como invitada del Poder Ejecutivo no generó un costo adicional para el Estado, lo que debilitó la hipótesis de irregularidad.

Sin embargo, la resolución no logró desactivar el conflicto político. Pagano reaccionó de inmediato a través de redes sociales con un mensaje de tono crítico, en el que cuestionó la interpretación oficial del fallo. La legisladora advirtió que el archivo de una causa no equivale a un sobreseimiento, y subrayó que el expediente podría reabrirse si surgen nuevas pruebas.

En ese sentido, planteó que existe una diferencia sustancial entre una decisión procesal provisoria y un cierre definitivo de la investigación. Según su visión, la comunicación del entorno oficial habría buscado instalar una idea de exoneración que no se desprende del contenido técnico de la resolución judicial.

Otro de los ejes del cuestionamiento estuvo centrado en el impacto económico del viaje. Aunque el fallo señala que no hubo un gasto adicional, Pagano sostuvo que la incorporación de un pasajero implica necesariamente un costo, vinculado al consumo de combustible y a la logística operativa del vuelo. Desde esta perspectiva, rechazó la idea de “costo cero” y consideró que se trata de un argumento que minimiza el uso de recursos públicos.

La polémica también expuso diferencias dentro del propio espacio político. Pagano, que en el pasado formó parte del oficialismo, adoptó una postura confrontativa que refleja tensiones internas aún latentes. Su intervención no solo apuntó a la figura de Adorni, sino también al modo en que el Gobierno comunica decisiones judiciales sensibles.

Hacia el final de su pronunciamiento, la diputada introdujo un elemento adicional que amplificó el impacto de sus declaraciones. Sugirió la posibilidad de que el archivo de la causa esté vinculado a futuras negociaciones políticas en el ámbito legislativo, particularmente en relación con el tratamiento de pliegos en el Senado. Aunque no presentó pruebas concretas, la insinuación instaló interrogantes sobre eventuales acuerdos entre el Poder Ejecutivo y sectores del sistema judicial.

El episodio vuelve a poner en foco la relación entre política y Justicia en un contexto donde las decisiones judiciales adquieren una fuerte dimensión pública. También evidencia las dificultades del oficialismo para sostener una narrativa unificada frente a cuestionamientos internos y externos.

Mientras tanto, la causa permanece archivada, pero no cerrada. La posibilidad de que se reactive en el futuro mantiene abierta la discusión sobre el uso de recursos estatales y los límites de las funciones oficiales. En ese marco, el cruce entre Pagano y Adorni se inscribe en una dinámica política donde los debates jurídicos se trasladan rápidamente al terreno de la confrontación pública.