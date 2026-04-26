Impulsan educación digital obligatoria y debaten una ley ante amenazas en escuelas

Se registraron amenazas de ataques en escuelas en distintas provincias

Diputados impulsan un programa de educación digital obligatoria

La iniciativa aborda riesgos como grooming, ciberbullying y desinformación

El proyecto cuenta con apoyo de distintos bloques políticos

El Congreso debate una ley para prevenir violencia en ámbitos escolares

La educación digital surge como eje clave para mitigar riesgos

La proliferación de amenazas de ataques en establecimientos educativos encendió alertas en distintas provincias y aceleró la discusión política sobre cómo abordar los riesgos asociados al uso de tecnologías digitales entre adolescentes. En este contexto, un grupo de legisladores presentó un proyecto para crear un Programa Nacional de Educación Digital Integral (EDI), mientras en paralelo avanzan reuniones para definir una respuesta legislativa frente a una problemática que, hasta ahora, era marginal en el país.

La iniciativa propone una formación obligatoria en competencias digitales para todos los niveles educativos, con alcance a estudiantes, docentes y familias. El objetivo central es promover un uso crítico, responsable y seguro de las tecnologías, en un escenario donde las plataformas digitales y redes sociales ocupan un rol cada vez más determinante en la vida cotidiana.

Entre los contenidos previstos se incluyen temáticas vinculadas a riesgos concretos como el grooming, el ciberbullying, la ludopatía digital, la violencia en entornos virtuales, la desinformación y la manipulación de contenidos, además de la adicción a redes sociales. La propuesta también contempla la capacitación continua y gratuita para docentes, así como la creación de espacios de formación destinados a las familias dentro de las instituciones educativas.

El proyecto establece un plazo de dos años para su implementación completa, bajo la órbita de la Secretaría de Educación, e incorpora la obligación de presentar informes semestrales de seguimiento. Asimismo, promueve el desarrollo de herramientas vinculadas a la soberanía tecnológica, como el uso de software libre, plataformas públicas y mecanismos de protección de datos en el ámbito educativo.

La iniciativa reúne apoyos de distintos sectores políticos, lo que refleja un grado de consenso poco habitual en el Congreso. Entre los firmantes figuran Juan Grabois, Maximiliano Ferraro y Nicolás Massot, entre otros referentes de bloques con posiciones diversas. Esta confluencia se suma a otros episodios recientes en los que sectores opositores y espacios intermedios lograron articular respuestas comunes frente a temas sensibles.

En paralelo, el Congreso comenzó a debatir una posible ley orientada específicamente a prevenir situaciones de violencia en escuelas, luego de que se registraran al menos 35 amenazas de tiroteos en distintas provincias. El caso que tuvo origen en Santa Fe actuó como disparador de una serie de alertas que pusieron en evidencia la vulnerabilidad del sistema educativo frente a dinámicas digitales de alcance global.

Durante el primer encuentro de trabajo participaron representantes de bloques políticos, docentes de nivel secundario, gremios y organizaciones especializadas en la temática. El diagnóstico compartido apunta a la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva preventiva, centrada en la educación digital y en la comprensión de los entornos virtuales en los que interactúan los jóvenes.

Uno de los aspectos que más preocupa es la posible influencia de redes transnacionales que promueven conductas violentas a través de plataformas digitales. Si bien no existen aún confirmaciones concluyentes sobre su alcance en el país, la reiteración de amenazas generó un clima de inquietud en la comunidad educativa y obligó a activar protocolos de seguridad en distintos distritos.

En este escenario, la educación aparece como una herramienta clave para mitigar riesgos. La incorporación de contenidos específicos sobre el uso de tecnologías no solo busca prevenir situaciones extremas, sino también fortalecer capacidades críticas frente a un ecosistema digital en constante evolución.

El desafío para el sistema educativo será integrar estos contenidos de manera efectiva, en un contexto donde la alfabetización digital ya no se limita al acceso a dispositivos, sino que implica comprender los impactos sociales, culturales y psicológicos de su uso. La articulación entre el Estado, las escuelas y las familias se presenta como un eje central para avanzar en esa dirección.

Mientras tanto, el debate legislativo continúa en marcha, con la expectativa de que las iniciativas en discusión logren traducirse en herramientas concretas para enfrentar una problemática emergente que combina tecnología, educación y seguridad.