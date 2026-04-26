El PJ convoca a un congreso de Defensa y busca reactivar su estructura en medio de tensiones internas

El PJ convocó a un congreso para reactivar su presencia política

Cristina Kirchner conduce el partido de manera remota

Agustín Rossi estará a cargo de la coordinación del encuentro

El evento busca reinstalar al PJ en debates estratégicos

Persisten tensiones internas por el liderazgo del espacio

La relación con Axel Kicillof es uno de los focos de conflicto

El Partido Justicialista intenta recuperar protagonismo en la escena política con la convocatoria a un congreso centrado en temas de Defensa Nacional, en lo que se presenta como una señal de reactivación partidaria tras meses de baja exposición pública. El encuentro, previsto para el 15 de mayo, tendrá lugar en la sede histórica de la calle Matheu y estará coordinado por el diputado y exministro de Defensa Agustín Rossi.

La iniciativa se inscribe en un contexto particular para el peronismo, marcado por la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, quien preside el partido en una modalidad a distancia desde su domicilio. Desde esa situación, el PJ mantuvo una actividad pública limitada, con intervenciones mayormente centradas en redes sociales y escasos eventos presenciales de relevancia.

En términos operativos, la dinámica partidaria quedó en manos del senador José Mayans, quien ejerce la vicepresidencia primera. Bajo su conducción, el espacio sostuvo pronunciamientos esporádicos frente a temas de coyuntura, aunque sin desplegar una agenda sostenida que le permita disputar centralidad en el debate político.

El congreso de mayo busca revertir ese escenario y posicionar nuevamente al PJ como un actor activo en discusiones estratégicas. La elección de la temática de Defensa no resulta casual: apunta a instalar un eje de debate vinculado a la soberanía y al rol del Estado en áreas sensibles, en un contexto donde el oficialismo impulsa reformas en distintos frentes.

La última actividad partidaria de características similares tuvo lugar en marzo, cuando el PJ organizó un panel sobre la Ley de Glaciares. En aquella oportunidad participaron dirigentes como Máximo Kirchner, Daniela Vilar y Leonardo Grosso, en un encuentro orientado a cuestionar cambios normativos impulsados por el Gobierno en materia ambiental. Ese evento funcionó como antecedente de la estrategia actual, que busca combinar posicionamientos técnicos con definiciones políticas.

Sin embargo, el intento de reactivación convive con tensiones internas que atraviesan al peronismo. La disputa por el liderazgo y la orientación del espacio se intensificó en los últimos meses, con diferencias cada vez más visibles entre distintos sectores. En ese escenario, el rol de Cristina Kirchner aparece como un factor central para ordenar la estructura y evitar fracturas.

Uno de los focos de conflicto se ubica en la relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien mantiene una estrategia propia apoyada en intendentes y sectores sindicales. Su posicionamiento, percibido como más autónomo respecto de la conducción tradicional, generó fricciones con el núcleo más cercano a la expresidenta.

Las diferencias se hicieron más evidentes en instancias clave, como el cierre de listas, donde no hubo señales claras de alineamiento. A partir de allí, el peronismo comenzó a mostrar una división entre quienes promueven una renovación generacional y quienes consideran que la conducción de Cristina Kirchner sigue siendo indispensable para consolidar una oposición al gobierno de Javier Milei.

En este contexto, el congreso de Defensa Nacional se presenta no solo como una instancia de debate temático, sino también como una oportunidad para recomponer cohesión interna y proyectar una imagen de unidad. La capacidad del PJ para capitalizar este tipo de iniciativas será clave de cara al proceso político que se encamina hacia el próximo ciclo electoral.

El desafío, en definitiva, consiste en equilibrar la necesidad de renovación con la preservación de liderazgos históricos, en un escenario donde la fragmentación puede debilitar su posicionamiento frente a un oficialismo que impulsa cambios estructurales. La convocatoria del 15 de mayo será una primera prueba para medir hasta qué punto el partido logra rearticularse y recuperar presencia en la agenda pública.