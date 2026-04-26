Dante Gebel se mueve en clave electoral y alimenta la incógnita sobre una posible candidatura presidencial

Dante Gebel intensificó su presencia pública con gestos de posible candidatura

El espacio Consolidación Argentina impulsa su figura como alternativa política

El dirigente evita confirmar su postulación pero plantea condiciones para competir

Busca despegar su perfil religioso del ámbito político

Mantiene una postura moderada frente al Gobierno de Javier Milei

La definición sobre su candidatura se conocería hacia fin de año

La escena política suma un actor inesperado que, sin confirmar su participación, comienza a ocupar espacio en el debate público. Dante Gebel, referente evangélico radicado en Estados Unidos desde hace más de una década, inició en los últimos días una intensa actividad en el país que despertó especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial.

Aunque repite que no está en carrera, sus movimientos reflejan una lógica más cercana a la construcción política que a una simple visita. Durante su paso por la Argentina, mantuvo reuniones con dirigentes, empresarios y sindicalistas, además de protagonizar una serie de entrevistas en medios y plataformas digitales. En ese recorrido, su discurso combinó definiciones generales con señales que alimentan la expectativa en torno a su futuro.

El armado que promueve su figura, nucleado bajo el espacio Consolidación Argentina, busca posicionarlo como una alternativa por fuera de las estructuras tradicionales. Desde ese entorno deslizan que la definición final sobre una eventual candidatura se conocería hacia fin de año, aunque por ahora la estrategia parece orientada a instalar su nombre y medir su recepción en la opinión pública.

Uno de los rasgos más visibles de esta etapa es la ambigüedad. Gebel insiste en que no es candidato, pero al mismo tiempo plantea condiciones para serlo, como la conformación de un equipo técnico sólido. En sus intervenciones públicas, también dejó entrever preocupaciones propias de una agenda de gobierno, con referencias a la economía, el empleo y la situación social.

En paralelo, busca despegar su perfil religioso del terreno político. En varias oportunidades evitó definirse como “pastor” y remarcó que no concibe una mezcla entre religión y Estado. Esa aclaración apunta a ampliar su potencial base de apoyo y a evitar resistencias en sectores que podrían ver con recelo una candidatura asociada a lo religioso.

Su discurso también incorpora matices en relación con el oficialismo. Sin confrontar abiertamente con el presidente Javier Milei, adopta una postura expectante respecto de la gestión. Señala que desea que al Gobierno le vaya bien, pero al mismo tiempo introduce diferencias vinculadas a la necesidad de fortalecer la producción, el empleo y el consumo interno.

En ese sentido, sus declaraciones dejan entrever una construcción discursiva que busca combinar un mensaje crítico con un tono moderado. La apelación a valores como el trabajo, la educación y el bienestar cotidiano aparece como un eje central de su posicionamiento, en contraste con estilos más confrontativos del escenario actual.

Las reuniones que mantuvo durante su estadía también suman elementos a la lectura política de su figura. Uno de los encuentros más comentados fue con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en una conversación que, aunque sin agenda formal, giró en torno a la situación del país. A esto se suman contactos con otros dirigentes que observan con interés la posibilidad de una opción electoral alternativa.

El espacio que impulsa su candidatura apuesta a capitalizar el desencanto con la dirigencia tradicional y a construir una propuesta de perfil “outsider”, aunque con un tono menos disruptivo que experiencias recientes. En esa línea, buscan instalar una narrativa centrada en la cercanía con la gente y en la necesidad de respuestas concretas a problemas cotidianos.

Por ahora, la estrategia se apoya en sostener la expectativa. Gebel se muestra, opina y se posiciona, pero evita dar el paso definitivo. En su entorno aseguran que la decisión dependerá de la consolidación de un equipo y de la evolución del escenario político en los próximos meses.

Mientras tanto, su figura comienza a generar atención en distintos sectores. En un contexto de fragmentación y reconfiguración del mapa político, su eventual candidatura podría introducir una nueva variable en la disputa de cara a 2027. Por ahora, el misterio se mantiene, pero los movimientos ya están en marcha.