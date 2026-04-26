Escuelas bajo amenaza: cuando el miedo entra al aula y la educación queda en pausa

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La escena educativa argentina atraviesa una transformación silenciosa, pero profunda. No se trata solo de resultados académicos, ni de debates sobre contenidos o métodos pedagógicos. Lo que está en juego hoy es algo más elemental: la percepción misma de la escuela como un espacio seguro. El episodio ocurrido en la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente armado abrió fuego dentro de un establecimiento, funcionó como un punto de quiebre que todavía no termina de dimensionarse.

Ese hecho extremo activó algo que estaba latente. En los días posteriores, comenzaron a multiplicarse las amenazas en distintas escuelas. Mensajes, advertencias, rumores. Algunos verificados, otros no. Pero todos con un denominador común: el miedo. Un miedo que se volvió colectivo y que empezó a circular por los pasillos, los grupos de WhatsApp y las conversaciones familiares.

Ahí es donde la problemática deja de ser un caso aislado para convertirse en un fenómeno.

La educación argentina ya venía cargando con una serie de tensiones estructurales. Dificultades presupuestarias, desigualdades sociales, desgaste docente, pérdida de interés en los estudiantes. Sin embargo, la aparición de la violencia como posibilidad concreta dentro de las escuelas introduce una variable nueva, más difícil de procesar y de gestionar.

El miedo no es neutro. Modifica conductas, altera vínculos, condiciona decisiones. Un alumno que siente temor no se concentra de la misma manera. Un docente que percibe riesgo en su entorno no enseña con la misma libertad. La escuela, entonces, empieza a desplazarse de su función principal para asumir otra: la de contener una situación que la excede.

En ese contexto, la dimensión digital juega un rol central. Las amenazas no surgen únicamente en el ámbito físico. Se gestan, se amplifican y se viralizan en redes sociales y plataformas digitales donde la violencia muchas veces se trivializa. La escuela queda atrapada en una lógica que no controla y que tampoco termina de comprender del todo.

Ese desfasaje es clave. Mientras el sistema educativo intenta adaptarse a cambios tecnológicos y culturales, los estudiantes ya habitan un universo completamente distinto. Allí circulan códigos, lenguajes y referencias que muchas veces escapan a la mirada adulta. Y en algunos casos, también circulan discursos que banalizan o incluso glorifican la violencia.

Las respuestas institucionales, frente a este escenario, aparecen limitadas. Se activan protocolos, se refuerzan controles, se suspenden clases. Son medidas necesarias, pero insuficientes. Porque el problema no es solo cómo reaccionar ante una amenaza, sino por qué esas amenazas empiezan a ser parte del paisaje.

La escuela, como institución, no está aislada. Refleja las tensiones de la sociedad en la que está inserta. La incertidumbre económica, la fragmentación social, la crisis de autoridad, todo eso se filtra en el aula. Y cuando no encuentra canales de expresión adecuados, puede manifestarse de formas disruptivas.

Las amenazas, en ese sentido, no son solo actos individuales. Son también síntomas. Expresiones distorsionadas de un malestar que no logra canalizarse de otra manera.

Mientras tanto, la política educativa intenta dar respuestas. Se discuten proyectos, se diseñan programas, se convocan mesas de trabajo. Pero la velocidad de los acontecimientos muchas veces supera la capacidad de reacción. Y eso genera una sensación de desborde que se percibe en las comunidades educativas.

Hay, además, un riesgo que empieza a consolidarse: la naturalización.

Cuando los episodios se repiten, pierden su carácter excepcional. Se vuelven parte de una rutina incómoda. Las escuelas comienzan a incorporar protocolos de seguridad como si fueran un elemento más de su funcionamiento cotidiano. Y en ese proceso, el miedo deja de ser una alerta para convertirse en una condición.

Ese es el punto más delicado.

Porque la escuela no puede funcionar plenamente si está atravesada por el temor. Su esencia está vinculada a la construcción de confianza. Confianza en el otro, en el conocimiento, en el futuro. Cuando esa confianza se erosiona, todo el sistema se resiente.

El caso de San Cristóbal obliga a replantear el enfoque. No alcanza con reforzar la seguridad. Es necesario reconstruir el tejido social que sostiene a la escuela. Fortalecer los vínculos, generar espacios de escucha, comprender las nuevas formas de interacción que atraviesan a los jóvenes.

La educación enfrenta hoy un desafío que excede lo pedagógico. Es un desafío cultural, social y emocional.

Y en ese escenario, la pregunta ya no es solo qué se enseña o cómo se enseña.

La pregunta es cómo se recupera una escuela capaz de garantizar algo básico: que quienes la habitan puedan hacerlo sin miedo.

Porque cuando el miedo se instala en el aula, no solo altera el presente.

También condiciona el futuro.