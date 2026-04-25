Viotti evalúa bajarse de la reelección y buscar refugio en la Legislatura

En Rafaela nadie habla en voz alta, pero todos operan. El 2027 dejó de ser una fecha lejana para convertirse en el eje de cada movimiento. Sobran versiones, faltan certezas. Y en ese terreno resbaladizo, algunos ya corren y otros todavía miran de reojo esperando una señal desde arriba.

El primero que decidió no esconderse es Lisandro Mársico. No lo blanquea en cada frase, pero lo dicen sus actos: está en campaña. Recorre, mide, se muestra. En un escenario donde la política local carece de liderazgos firmes, Mársico intenta ocupar ese vacío con método y constancia. No es casual.

Del otro lado, Juan Senn también dejó trascender su intención. Pero el peronismo santafesino hoy es una máquina de generar incertidumbre. Un “despelote” de proporciones que paraliza definiciones. Nadie sabe qué harán los pesos pesados con injerencia en Rafaela: Luis Castellano y Alcides Calvo. Sin esa hoja de ruta, cualquier armado local es un castillo de naipes.

Mientras tanto, en La Libertad Avanza el panorama es más lineal, casi por descarte. Todo indica que Fabricio Dellasanta será el nombre puesto para pelear por el sillón de Moreno 8. No hay mucho más. La escasez de cuadros competitivos ordena más que cualquier estrategia.

Pero la verdadera bomba no está en las candidaturas que se lanzan, sino en las que podrían bajarse.

En las últimas horas empezó a circular con fuerza una versión en el círculo más cercano a Leonardo Viotti. No es un rumor más. Es de esos que, si se confirman, cambian el escenario completo: el intendente estaría evaluando seriamente no competir por la reelección y buscar refugio en una candidatura a diputado provincial, en un lugar “entrable” que le garantice continuidad política.

Los motivos no sorprenden a nadie en la política local: números flojos y un nivel de rechazo que creció más rápido que su gestión. Gobernar con esa mochila y pensar en una reelección es, cuanto menos, arriesgado.

La versión agrega un dato aún más delicado: Maximiliano Pullaro ya habría hablado con Mársico para marcarle el camino. Traducido: sería el elegido para disputar Rafaela con el respaldo provincial. Un movimiento quirúrgico que, además, le permitiría al gobernador ordenar el territorio y sumar volumen de cara a su propia reelección.

Si esto avanza, el mapa cambia de golpe. Mársico deja de ser un aspirante más para convertirse en el candidato del poder. Viotti, en cambio, pasaría de protagonista a actor de reparto con banca asegurada.

Claro que nada de esto se va a anunciar mañana. En el entorno del intendente saben que blanquear una retirada anticipada implica perder gobernabilidad al instante. Nadie conduce con autoridad cuando todos saben que se está yendo.

Por eso, el silencio. Por eso, la espera.

Pero en Rafaela, cuando las versiones empiezan a coincidir, rara vez son casualidad. Y esta vez, todo indica que el 2027 ya empezó a escribirse… con una lapicera que todavía no se muestra en público.