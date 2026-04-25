Pullaro se planta en Rosario: obra pública, críticas a la Nación y un guiño fuerte al campo

El gobernador Maximiliano Pullaro eligió un escenario cargado de simbolismo para enviar varios mensajes a la vez. En la Bolsa de Comercio de Rosario, durante el remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26, el mandatario no solo habló de producción: marcó territorio político, reclamó a la Nación y defendió su modelo de gestión.

Pullaro puso en valor el peso del agro en la identidad santafesina y buscó alinearse con un sector clave: “Refleja el esfuerzo de miles de productores que creen en el trabajo y en el campo”, sostuvo, en un discurso que apuntó directo a la base productiva de la provincia.

Pero el tono cambió cuando pasó de las palabras a los números y las obras. El gobernador aseguró que, tras más de dos años de gestión, hay resultados concretos: accesos a puertos en ejecución, ampliación de la autopista, rutas transversales y obras estratégicas como el Camino de la Cremería. Todo, según explicó, orientado a destrabar uno de los grandes cuellos de botella: la logística.

Ahí apareció uno de los ejes más filosos del discurso. Pullaro apuntó sin rodeos contra el Gobierno nacional: recordó que esas rutas son responsabilidad de la Nación y que se financian con retenciones al campo. “No solo reclamamos, también nos hacemos cargo”, lanzó, marcando una diferencia clara entre discurso y acción.

La crítica subió de tono al describir el estado de la red vial: habló de “cráteres” en lugar de pozos y dejó en claro que la Provincia avanza por necesidad más que por competencia. Incluso abrió la puerta a asumir rutas nacionales, una decisión que expone —según su mirada— la ausencia del Estado nacional.

En paralelo, el gobernador buscó reforzar su perfil productivista. Cuestionó las políticas centradas en el ajuste y la especulación financiera, y planteó que el crecimiento real pasa por fortalecer el sistema productivo. En esa línea, defendió los programas de financiamiento con tasas subsidiadas y destacó los beneficios impositivos para empresas.

Pullaro también puso cifras sobre la mesa: aseguró que Santa Fe tiene hoy la menor carga tributaria en dos décadas, con el campo exento de Ingresos Brutos y una industria con alícuotas mínimas. A eso sumó incentivos a la contratación y al consumo energético, que ya alcanzaron a miles de empresas.

El dato político no es menor: el propio gobernador admitió que estas medidas implicarán resignar recaudación —unos 82.000 millones de pesos—, pero sostuvo que es una apuesta deliberada. Menos impuestos, más inversión y más actividad.

Sobre el final, hubo lugar para otro eje central de su gestión: la seguridad. Pullaro afirmó que la provincia atraviesa el nivel de violencia más bajo del siglo y atribuyó ese resultado a decisiones firmes en cárceles y calles, además del respaldo institucional de sectores como la Bolsa.

El acto dejó una postal clara: Pullaro no solo gobierna, también construye relato. Y en ese relato, Santa Fe produce, invierte y reclama. A la Nación, pero también al futuro.