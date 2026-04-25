Viotti se tiene que “comer el sapo” y no vetará los cambios al plan de pavimento

No hubo margen para otra cosa. Leonardo Viotti terminó haciendo lo que en política muchas veces se evita hasta el final: comerse el sapo. Presionado por el Concejo y por el malestar de los vecinos, el intendente confirmó que no vetará la ordenanza modificada del plan de pavimentación.

El giro no es menor. Hace semanas defendía sin matices el esquema original; hoy convalida más cuotas y plazos extendidos. Lo presenta como una “discusión legítima”, pero en los hechos es una corrección forzada por la realidad: cuando llegaron las facturas proforma, el respaldo inicial empezó a desmoronarse.

Viotti intentó sostener su posición recordando que el plan no fue improvisado. Aseguró que retomó una iniciativa de la gestión anterior, que se amplió y que hubo trabajo en territorio con vecinos y vecinales. Sin embargo, ese argumento quedó debilitado frente al ruido que generaron los montos.

“Todos quieren pavimento, pero no todos pueden pagarlo”, resumió, dejando expuesto el conflicto central. La necesidad de obras choca de frente con el bolsillo de los rafaelinos.

El intendente también insistió en que muchas calles ya no admiten parches. Habló de asfaltos con décadas encima y vida útil agotada. Pero a la vez reconoció el problema de fondo: hoy no hay subsidios nacionales que alivien el costo. Todo sale del vecino.

En ese contexto, la decisión de no vetar aparece como un movimiento defensivo. Viotti lo dejó claro: solo una objeción técnica o legal podría frenar la ordenanza. Políticamente, ya eligió ceder.

Claro que la concesión tiene consecuencias. Más cuotas significan más tiempo. El plan ahora puede estirarse hasta ocho años —o incluso dieciséis en casos especiales—, lo que enfría cualquier promesa de ejecución rápida.

Y ahí está el límite que el propio intendente marcó: “El plan se sostiene con lo que paga el vecino”. Sin fondos externos, la velocidad de obra dependerá exclusivamente de la recaudación. Es un fondo cerrado.

En definitiva, Viotti cedió para evitar un conflicto mayor. Se comió el sapo para sostener la gobernabilidad. Pero dejó una advertencia: el alivio inmediato tiene un costo a largo plazo.

En Rafaela, el pavimento llegará. La pregunta es cuándo.