Rafaela recibe el FLISoL 2026, el mayor evento de software libre de Latinoamérica

Rafaela será sede del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) 2026, el evento de difusión de software libre más importante de la región, que se realiza de manera simultánea en distintos países desde el año 2005.



La actividad tendrá lugar el sábado 25 de abril, desde las 10:00, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, ubicado en Sarmiento 544. La propuesta es libre y gratuita, y requiere inscripción previa.



El FLISoL se desarrolla cada año el cuarto sábado de abril y convoca a cientos de ciudades de Latinoamérica. Se trata de una oportunidad para que personas interesadas puedan conocer más sobre el software libre, acercarse a sus comunidades, intercambiar experiencias y participar de charlas, talleres y diversas actividades.



Durante la jornada, además, se realizará la instalación gratuita y totalmente legal de software libre en las computadoras que acerquen los asistentes, brindando herramientas concretas para su uso tanto personal como profesional.



El evento está dirigido a todo tipo de público: estudiantes, docentes, académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, entusiastas y también a quienes no cuentan con conocimientos informáticos previos.



De esta manera, Rafaela se suma a una iniciativa regional que promueve el acceso al conocimiento, el uso de tecnologías abiertas y el fortalecimiento de comunidades colaborativas.