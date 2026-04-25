Más prevención: detectan vehículos con llaves colocadas y sin medidas de seguridad

En el marco de las tareas preventivas que lleva adelante la Guardia Urbana de Rafaela (GUR) en distintos sectores de la ciudad, se detectaron situaciones que evidencian la necesidad de reforzar hábitos de cuidado por parte de la ciudadanía.



Durante recorridas recientes, el personal identificó bicicletas sin medidas de seguridad en la vía pública, así como también una motocicleta estacionada con la llave colocada. En este último caso, los agentes actuaron de manera preventiva, dejando constancia para que el propietario pueda recuperarla.



Estas intervenciones forman parte de los patrullajes y caminatas preventivas que se desarrollan de manera permanente, con el objetivo de anticiparse a posibles hechos delictivos y promover conductas responsables en el uso del espacio público.



Desde el Municipio se recuerda la importancia de no dejar llaves colocadas en vehículos, incluso por períodos breves, y de asegurar correctamente bicicletas y motocicletas mediante candados u otros dispositivos de seguridad. Asimismo, se recomienda mantener medidas de resguardo en los domicilios, verificar puertas y ventanas, y evitar publicar en redes sociales ausencias prolongadas del hogar en tiempo real.



La prevención es una tarea compartida. El compromiso de cada vecino resulta fundamental para construir una ciudad más segura y ordenada.