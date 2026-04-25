Un ex puma fue denunciado por violencia de género

El ex jugador de Los Pumas, Patricio Albacete, quedó en el centro de una fuerte polémica tras ser denunciado penalmente por su exesposa, la modelo Pamela Pombo, por violencia de género y tentativa de femicidio.

La relación, que había comenzado con una lujosa boda en junio de 2024, terminó abruptamente pocos meses después. A cuatro meses de la separación, Pombo decidió hablar públicamente en el programa SQP, donde presentó imágenes de cámaras de seguridad que registraron episodios de violencia.

Imágenes y testimonio

Según relató la denunciante, las cámaras instaladas en su casa captaron una escena en la que Albacete la toma del cuello, la sacude, la arroja al suelo y le quita el celular en medio de insultos.

“Hace siete meses que estoy en alerta, que no duermo, que no como bien… pensé que me moría”, expresó Pombo, visiblemente afectada.

"Patricio Albacete"



Porque revelaron cómo el ex capitán de Los Pumas golpeaba a su ex pareja Pamela Pombo: ella contó todo hoy, mostró las imágenes de las golpizas y lo denunció por tentativa de homicidio. pic.twitter.com/b9U3gqoiFh — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 25, 2026

Antecedentes y conflicto

La modelo aseguró que las discusiones eran frecuentes y estaban vinculadas a conductas del ex deportista, incluyendo un episodio en el que encontró ropa interior de otra mujer en su auto. Según su relato, él desestimaba sus reclamos y la trataba de “loca”.

También reveló que Albacete le había mencionado problemas de ira por los que estaba en tratamiento, algo que ella aceptó en su momento con la intención de sostener la relación.

Silencio del entorno

Mientras las imágenes se viralizan y el caso gana repercusión mediática, el ex rugbier no realizó declaraciones públicas ni emitió comunicados oficiales.

La causa, por la gravedad de las acusaciones, podría tener consecuencias judiciales severas, mientras la investigación avanza y crece la atención pública sobre el caso.