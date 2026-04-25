Franco Colapinto, emocionado por el Road Show

El piloto argentino Franco Colapinto comenzó a vivir la previa de su esperada exhibición en Buenos Aires, que se realizará este domingo 26 de abril. Durante una conferencia en las oficinas de Mercado Libre, el joven confirmó que cumplirá uno de sus grandes sueños: manejar un Fórmula 1 en su país tras su llegada a Alpine F1 Team.

Un show histórico en Palermo

El evento, denominado Road Show, se desarrollará en un circuito callejero especialmente armado en los bosques de Palermo. La presentación fue conducida por Iván de Pineda y contará con sectores de acceso libre y gratuito, con el objetivo de acercar la Fórmula 1 al público local.

La emoción de correr en casa

Colapinto no ocultó su entusiasmo por el evento:

“Correr en las calles de Buenos Aires es un sueño hecho realidad. Quería devolverle algo a la gente por el apoyo que me da”, expresó.

Además, destacó que la presencia del público argentino será un factor único en su carrera, algo que no experimentó en otras competencias internacionales.

¿Vuelve la Fórmula 1 a Argentina?

El piloto también dejó una reflexión que ilusiona a los fanáticos:

“Esto puede ser el primer paso para que la Fórmula 1 vuelva al país”, aseguró, aunque reconoció que no es un proceso sencillo.

Un momento especial con el legado de Fangio

Uno de los puntos más destacados será cuando Colapinto se suba a la mítica “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio.

El propio piloto anticipó que ese momento será incluso más emocionante que manejar el monoplaza actual, en un homenaje cargado de historia para el automovilismo argentino.

Con humor, también hizo referencia a los desafíos del circuito urbano, mencionando los cortes de tránsito y los baches, y prometió un espectáculo inolvidable para los fanáticos.