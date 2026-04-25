Kylian Mbappé se lesionó en Real Madrid

El Real Madrid vivió una jornada agridulce en Sevilla. Lo que parecía una victoria clave para presionar al FC Barcelona en la pelea por LaLiga terminó en un empate sobre la hora frente al Real Betis, con una preocupación mayor: la salida por lesión de Kylian Mbappé.

Alarma por Mbappé

A falta de nueve minutos para el final, el delantero sintió una molestia muscular que lo obligó a pedir el cambio de inmediato. Tras ser atendido por el cuerpo médico, fue reemplazado por Gonzalo García y se retiró directamente al vestuario, un gesto que encendió las alarmas.

Primeras señales y estudios

Si bien el club aún no emitió un parte médico oficial, las primeras versiones indican que se trataría de una molestia muscular leve. La decisión de salir habría sido preventiva, con el objetivo de evitar una lesión mayor como un desgarro.

En las próximas horas, el atacante será sometido a estudios en Madrid para determinar el alcance exacto de la dolencia y los tiempos de recuperación.

Preocupación de cara al Mundial

La situación genera inquietud no solo en el club, sino también en la selección de Francia, teniendo en cuenta que el Mundial 2026 está cada vez más cerca. La evolución física de Mbappé será seguida de cerca, ya que cualquier complicación podría impactar en su presencia en la máxima cita del fútbol.