La Fórmula 1 oficializó el GP de Turquía para 2027

La Fórmula 1 confirmó este jueves el regreso del Gran Premio de Turquía al calendario oficial a partir de 2027. El acuerdo será por cinco temporadas y se disputará en el exigente circuito de Istanbul Park, una pista reconocida por sus curvas técnicas y su desafío para los pilotos.

Un regreso que marca tendencia

La vuelta de Turquía, sumada a la posible reincorporación de Portugal en Autódromo Internacional do Algarve, evidencia un cambio de enfoque por parte de Liberty Media. La categoría parece volver a valorar circuitos con historia, en contraste con la expansión reciente hacia trazados urbanos en ciudades modernas.

¿Una puerta para Argentina?

Este movimiento abre inevitablemente el debate en Sudamérica: ¿puede Argentina volver al calendario?. El histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez, actualmente en proceso de reformas, reúne características que encajan con este nuevo criterio de “plazas clásicas” que la Fórmula 1 busca recuperar.

El factor Colapinto

A diferencia de otros intentos, hoy aparece un elemento diferencial: Franco Colapinto. El impacto del piloto argentino en audiencias y redes lo convierte en un activo clave, en una categoría donde el interés global y el mercado son determinantes.

El límite del calendario

Sin embargo, no todo es sencillo. La Fórmula 1 mantiene un límite de 24 carreras por temporada, buscando preservar la logística y el bienestar de los equipos. Aun así, desde la organización no descartan ajustes o excepciones en los próximos años.

En este contexto, el regreso de Turquía no solo celebra la historia del automovilismo, sino que reabre la ilusión de ver nuevamente a la Fórmula 1 en Argentina.