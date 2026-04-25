Alcaraz se bajó de Roland Garros

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo y bicampeón vigente en París, confirmó que no participará en Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio) debido a una lesión en su muñeca derecha.

Prioridad: la recuperación

El propio Alcaraz explicó su decisión en redes sociales: “Lo más prudente es ser cautos y no participar”, dejando en claro que prioriza una recuperación total por sobre la competencia. La dolencia ya lo había marginado de los torneos de Barcelona y Madrid.

Durante la gala de los Premios Laureus, donde fue distinguido como mejor deportista del año, el murciano había anticipado que no arriesgaría su físico.

Impacto en el torneo

Su ausencia modifica por completo el escenario en París. Alcaraz no solo era uno de los máximos candidatos, sino también el defensor del título tras sus consagraciones en 2024 y 2025, lo que deja un cuadro más abierto en la lucha por el trofeo.

Nuevo favorito en escena

Ante este panorama, el italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo, aparece como el principal aspirante a quedarse con el título. Su gran nivel reciente lo posiciona como el hombre a vencer en la arcilla francesa.

El plan de Alcaraz

Mientras tanto, el foco del español está puesto en la rehabilitación. Sin una fecha concreta de regreso, fue claro en su postura: “Prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y mal”.

De esta manera, el circuito pierde a una de sus grandes figuras en uno de los torneos más importantes del año, mientras Alcaraz apuesta a recuperarse plenamente para lo que resta de la temporada.