Mundial 2026: alertan a la FIFA por posibles abusos y riesgos para los hinchas que viajen a Estados Unidos

Más de 120 organizaciones civiles, lideradas por la American Civil Liberties Union, encendieron las alarmas de cara al Mundial 2026 con una advertencia dirigida a los hinchas que planean viajar a Estados Unidos.

El informe alerta sobre riesgos de denegación de ingreso, detenciones arbitrarias y posibles tratos inhumanos por parte de las autoridades durante el torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Reclamo directo a la FIFA

Frente a este escenario, las organizaciones exigieron que la FIFA asuma un rol activo. La preocupación principal gira en torno a políticas migratorias más estrictas, que podrían derivar en controles invasivos, revisiones de dispositivos electrónicos y prácticas discriminatorias basadas en perfiles raciales.

También se menciona el accionar del Immigration and Customs Enforcement, organismo señalado por denuncias de abusos en procedimientos de detención.

La respuesta de FIFA

Desde su sede en Zúrich, la FIFA sostuvo que mantiene un compromiso firme con los derechos humanos, respaldándose en el artículo 3 de sus estatutos. Además, destacó el trabajo de su comité especializado y los mecanismos de denuncia disponibles para los aficionados.

Incertidumbre para los hinchas

El clima de preocupación crece, especialmente entre los fanáticos provenientes de países con restricciones migratorias. Aunque el gobierno estadounidense asegura que los visados de turismo no deberían verse afectados, persiste el temor por operativos de control y deportación.

Con 78 de los 104 partidos programados en Estados Unidos, la combinación entre contexto político, políticas migratorias y logística del torneo plantea un desafío clave para la organización y la seguridad de los visitantes.