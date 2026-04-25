Sorpresa en Benfica: la fuerte decisión tras la sanción de la UEFA a Prestianni

Tras la sanción impuesta por la UEFA, el Benfica decidió no apelar el castigo de seis partidos aplicado a Gianluca Prestianni por un comentario ofensivo dirigido a Vinícius Júnior durante un partido de Champions League.

Por qué no apelan

La postura del club está directamente vinculada con la declaración del propio jugador, quien reconoció haber realizado un insulto, aunque negó que se tratara de un acto racista. Según trascendió, su defensa siempre se centró en demostrar que el comentario no tenía connotación racial, sino que fue una expresión ofensiva distinta.

En ese contexto, tanto el futbolista como la institución entendieron que el fallo del Comité de Control, Ética y Disciplina se ajusta a los hechos admitidos, por lo que optaron por no avanzar con una apelación formal.

El origen del conflicto

El episodio ocurrió en el Estadio da Luz, en un cruce ante el Real Madrid, cuando Vinícius denunció en pleno partido haber recibido un agravio. La situación generó repercusión inmediata y derivó en declaraciones públicas de jugadores y cuerpo técnico del conjunto español.

Tiempo después, Prestianni explicó que su molestia principal fue haber sido señalado como racista, algo que rechazó de manera categórica.

Cómo se compone la sanción

La pena total es de seis partidos de suspensión.

Uno ya fue cumplido de manera provisional.

de manera provisional. De los cinco restantes, tres quedaron en suspenso bajo un período de prueba de tres años.

El castigo rige para competiciones organizadas por la UEFA y existe la posibilidad de que la FIFA extienda la sanción a su ámbito. En ese caso, el jugador podría perderse partidos con la Selección Argentina, incluso en torneos internacionales si llega a ser convocado.

Un caso cerrado… con impacto

Con la decisión de no apelar, el caso entra en su etapa final desde lo disciplinario, aunque deja un antecedente fuerte en materia de conducta y sanciones en el fútbol europeo.