En Italia apuntan a Pep Guardiola como el gran candidato para liderar a la Selección rumbo al Mundial 2030

La Selección de Italia atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente tras quedar fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. La eliminación en el repechaje rumbo al Mundial 2026 marcó un quiebre total en la estructura dirigencial y deportiva, con la salida del presidente de la federación, parte de su cúpula y del entrenador Gennaro Gattuso.

Un nuevo ciclo… con un nombre fuerte

Con la mira puesta en el Mundial 2030, en Italia ya piensan en una reconstrucción profunda. En ese escenario, comenzó a tomar fuerza el nombre de Pep Guardiola como posible líder de un proyecto desde cero.

El exdefensor Leonardo Bonucci fue uno de los que impulsó públicamente la idea: aseguró que apostar por Guardiola implicaría un cambio radical respecto al pasado reciente y una señal clara de renovación. De todos modos, reconoció que por ahora se trata más de un deseo que de una negociación concreta.

¿Es viable su llegada?

Actualmente, Guardiola tiene contrato con el Manchester City, aunque cuenta con margen para definir su futuro. Sin embargo, el propio entrenador ha dejado entrever que, cuando cierre su etapa en el club inglés, podría tomarse un descanso del fútbol, lo que pone en duda cualquier llegada inmediata.

En Italia, igualmente, consideran que dirigir una selección podría seducirlo: un ritmo menos exigente que el de los clubes y la posibilidad de liderar la reconstrucción de una potencia histórica serían los principales argumentos para convencerlo.

Un desafío de alto impacto

Encabezar el resurgimiento de la Azzurra representa un reto deportivo y simbólico enorme. La federación italiana ve en ese desafío su principal carta para tentar a Guardiola, aunque la decisión final dependerá exclusivamente del entrenador español.

Por ahora, el escenario está abierto: Italia busca reinventarse y el nombre de Guardiola aparece como el gran sueño para iniciar una nueva era.