Escándalo en la Liga Profesional: el polémico posteo de un club que generó indignación y controversia

El presente de Estudiantes de Río Cuarto está lejos de ser el esperado en su debut en la Liga Profesional. Tras el ascenso conseguido a fines de 2025, el equipo no logró adaptarse a la categoría y hoy atraviesa una campaña crítica: suma apenas cinco puntos en 15 fechas, con un balance de una victoria, dos empates y una seguidilla de derrotas que lo ubican en el último lugar.

El golpe más reciente fue la caída como local ante Rosario Central, que contó con la presencia de Ángel Di María, en un partido que terminó con dos expulsiones en el tramo final y profundizó el mal clima.

Un posteo que desató la polémica

Horas después del encuentro, el club quedó en el centro de la controversia por una publicación en su cuenta oficial de X. El contenido, considerado de mal gusto, mostraba una calavera fumando frente a una pantalla con la imagen del equipo, una representación que muchos interpretaron como una asociación directa con la muerte.

La reacción no tardó en llegar: hinchas y usuarios cuestionaron duramente el mensaje, señalando que refleja el desgaste institucional y deportivo que atraviesa la entidad.

Decisiones que profundizan la crisis

El episodio se suma a una medida reciente que generó sorpresa: la dirigencia decidió separar a diez jugadores del plantel por “falta de compromiso”, una decisión poco habitual en el fútbol profesional.

Uno de los futbolistas afectados, Tobías Ostchega, expresó su desconcierto y calificó la medida como “insólita e inédita”, remarcando la falta de explicaciones oficiales.

Un club en reconstrucción

En medio de este contexto, la institución anunció la convocatoria a elecciones generales, con el objetivo de reordenar su estructura interna y fomentar la participación de los socios.

Entre malos resultados, decisiones controvertidas y un clima cada vez más tenso, Estudiantes de Río Cuarto atraviesa una etapa crítica en su historia reciente, donde lo deportivo y lo institucional parecen haber entrado en una misma crisis.