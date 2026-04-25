Del éxito al drama: campeona de taekwondo, embarazada y en busca de una cirugía clave

Aylén Romachuk, extaekwondista argentina con títulos nacionales, sudamericanos y panamericanos, atraviesa un momento crítico en plena etapa de embarazo. A los 25 semanas de gestación, le detectaron un tumor schwannoma ubicado entre las vértebras D12 y L1, por lo que deberá someterse a una delicada cirugía de columna de manera urgente.

La intervención está programada para el 4 de mayo en el Hospital Fernández, bajo la supervisión del neurocirujano Pablo Negri. Frente a los elevados costos del procedimiento, su familia inició una colecta solidaria para poder afrontar la operación.

De representar al país a enfrentar un diagnóstico inesperado

Romachuk supo destacarse en el taekwondo representando a la Argentina en competencias internacionales. En un deporte amateur, logró sostener su carrera con esfuerzo propio y apoyo externo, incluso recibiendo en su momento el respaldo de Diego Armando Maradona, quien le dedicó un mensaje que marcó su trayectoria.

Tras su retiro, continuó vinculada al deporte y la comunicación: estudió periodismo, trabajó como relatora, fue profesora de taekwondo y pilates, y formó una familia. Es madre de una niña pequeña y actualmente espera a su segundo hijo.

Un cuadro que cambió todo

El diagnóstico llegó en enero, cuando cursaba la semana 16 de embarazo, luego de consultar por dolores que no correspondían a la gestación. El tumor comenzó a afectar funciones sensoriales y motrices, complicando seriamente su vida cotidiana.

Actualmente permanece internada en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué, donde es estabilizada en áreas de obstetricia y cuidados paliativos hasta su traslado definitivo para la cirugía.

“En pocas semanas, su vida cambió por completo”, expresó su entorno, reflejando el impacto del cuadro.

La operación y la esperanza

Con la autorización médica, Romachuk será intervenida en un procedimiento clave que busca extraer el tumor y permitirle recuperar su calidad de vida, sin poner en riesgo el embarazo.

La propia deportista compartió un mensaje en sus redes:

“Paso a paso me estoy recomponiendo y preparando para la operación”, destacando el acompañamiento profesional y humano del equipo médico.

Una colecta para poder operarse

Debido al alto costo del tratamiento, su familia lanzó una campaña solidaria. El objetivo es reunir alrededor de cinco millones de pesos para cubrir la intervención y los gastos asociados.

En medio de una situación límite, Aylén enfrenta una doble lucha: por su salud y por el bienestar de su hijo en camino, con el apoyo de una comunidad que ya comenzó a movilizarse para ayudarla.