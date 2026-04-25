Camila Mayan dejó mal parado a Alexis Mac Allister

En el programa Patria y Familia, de Luzu, se generó un momento viral cuando Camila Mayan recordó experiencias de una relación pasada y dejó entrever detalles de su vínculo con Alexis Mac Allister, aunque sin mencionarlo directamente.

Durante la charla, la influencer contó que tuvo que adaptarse a un mundo que no le interesaba:

“Nunca fui futbolera”, aclaró, y explicó que, estando en pareja con alguien del ambiente, terminó viendo fútbol constantemente.

“Sí o sí tuve que aprender lo que era el offside y mirar partidos todos los días. Era fútbol 24/7”, confesó, dejando en evidencia el esfuerzo que hacía para acompañar esa dinámica.

El momento más llamativo llegó cuando le preguntaron si esa persona también se interesaba por sus gustos. Su respuesta fue tajante:

“No”, lanzó, con tono irónico, generando risas en el estudio.

Humor en el estudio

La situación dio pie a un intercambio distendido con Lucas Spadafora, quien aprovechó para bromear con ella sobre sus habilidades en la cocina, sumando un toque de humor al relato.

Sus declaraciones sobre la relación

No es la primera vez que Mayan hace referencia a su historia con el campeón del mundo. Semanas atrás, había remarcado que eligió mantener bajo perfil y no exponer demasiado la intimidad de la relación, a pesar de tener mucho más para contar.

“Podría decir muchas cosas, pero decidí no hacerlo”, sostuvo en otra oportunidad, dejando en claro que prioriza el respeto, incluso en situaciones donde considera que no siempre lo recibió.

Con estas declaraciones, Mayan volvió a quedar en el centro de la escena mediática, combinando ironía, experiencia personal y un mensaje implícito sobre lo que vivió en esa etapa de su vida.