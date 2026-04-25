El crudo relato de Emilia Attias sobre sus trastornos alimenticios

Antes de consolidarse como actriz, Emilia Attias dio sus primeros pasos en el modelaje durante la adolescencia. Sin embargo, detrás de ese inicio profesional, vivió una experiencia marcada por la presión estética y exigencias extremas sobre su cuerpo.

En una entrevista en el canal de streaming Resumido, la exprotagonista de Casi Ángeles recordó un episodio que la impactó profundamente:

“Me miraron con cara de asco y me dijeron ‘¿para qué viniste?’”, contó sobre un casting al que asistió con apenas 14 años.

En ese momento, explicó, tenía un cuerpo propio de la edad:

“Era más hinchadita por las hormonas, pero me trataban como si no diera con el estándar”, señaló, evidenciando los rígidos cánones del ambiente.

La presión que la llevó a un límite

Aunque intentó no dejarse afectar, la exigencia terminó impactando en su salud:

“Sentía que para trabajar tenía que bajar de peso sí o sí”, explicó.

El objetivo inicial era bajar cinco kilos, pero terminó perdiendo más:

“Bajé siete kilos. Estaba súper flaca y no estaba saludable”, reconoció.

La situación llegó a preocupar a su entorno cercano: su familia se alarmó al ver el cambio físico.

El diagnóstico que cambió todo

El punto de inflexión llegó tras consultar con una profesional, quien fue directa:

“Tenés anorexia”, le dijo.

Ese diagnóstico la enfrentó con su propia imagen:

“Me vi hecha un esqueleto, con los huesos marcados, y me dio miedo”, recordó.

La indicación fue clara: debía recuperar peso en poco tiempo. Ese mismo día tomó una decisión:

“No me gusta cómo estoy, vamos a comer”, le dijo a su mamá.

En apenas 20 días logró subir tres kilos y comenzó un proceso de recuperación tanto física como emocional.

Una mirada distinta sobre el cuerpo

Con el paso del tiempo, Attias resignificó esa experiencia y la convirtió en aprendizaje:

“Nunca más me permití lastimarme así ni someterme a exigencias que me hagan daño”, afirmó.

Hoy, su testimonio funciona como un mensaje claro sobre los riesgos de los estándares irreales y la importancia de priorizar la salud por sobre cualquier exigencia estética.