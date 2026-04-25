Formas clave de consumir ajo y aprovechar al máximo sus beneficios nutricionales

El ajo es un alimento valorado desde hace miles de años no solo por su sabor intenso, sino también por sus propiedades medicinales. Es reconocido por sus efectos antimicrobianos y antivirales, lo que lo convierte en un ingrediente clave tanto en la cocina como en remedios tradicionales.

La nutricionista Erika Maestro, del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid, explica que el principal compuesto activo del ajo es la alicina, una sustancia con acción antimicrobiana y propiedades antioxidantes, especialmente vinculada al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Sin embargo, hay un detalle clave: la alicina no está presente en el ajo intacto. Para activarla, es necesario machacar o triturar el ajo, ya que este proceso activa la enzima alinasa, responsable de generar este compuesto.

Consumir el ajo entero o solo cortado reduce significativamente sus beneficios.

Cómo potenciar sus propiedades

Para aprovechar al máximo sus efectos, se recomienda:

Machacar el ajo y dejarlo reposar unos 10 minutos antes de consumirlo o cocinarlo , lo que favorece la formación de alicina.

, lo que favorece la formación de alicina. Consumirlo crudo, ya que así conserva mejor sus compuestos bioactivos.

No obstante, como alternativa más práctica:

Machacarlo, dejarlo reposar y luego cocinarlo a baja temperatura .

. Evitar temperaturas altas, ya que a partir de los 60°C la alicina se destruye .

. Agregarlo directamente al aceite caliente reduce notablemente sus propiedades.

Tolerancia y consumo moderado

El ajo también puede generar efectos adversos en algunas personas. Contiene FODMAPs (azúcares fermentables), que pueden causar molestias digestivas en casos de gastritis, disbiosis o problemas intestinales.

Además:

Su consumo excesivo puede provocar irritación de mucosas y malestar digestivo .

. También está asociado al mal aliento, especialmente en grandes cantidades.

Por eso, los especialistas recomiendan no consumirlo en exceso y entenderlo como parte de una alimentación equilibrada.

Un aliado dentro de una dieta saludable

Desde el enfoque nutricional, el ajo debe incorporarse como un ingrediente más dentro de patrones como la dieta mediterránea, donde se utiliza en sofritos, aliños o preparaciones en crudo.

Aunque sus beneficios están comprobados, los expertos remarcan que:

no es un “remedio milagroso” ni debe consumirse de forma aislada, sino como parte de una alimentación variada y equilibrada.