Cómo aprovechar mejor el hierro de las lentejas con un simple cambio en tu plato

Consumir lentejas como fuente de hierro vegetal aporta beneficios nutricionales relevantes, pero su impacto en la prevención de la anemia depende de cómo se combinan en la comida. Integrar alimentos ricos en vitamina C es clave para maximizar la absorción del hierro, especialmente en dietas vegetarianas o veganas.

Las lentejas contienen hierro no hemo (de origen vegetal), cuya absorción es más limitada si se consume solo. Según especialistas, no destacan por un único nutriente, sino por su combinación: proteína vegetal, hidratos de carbono de absorción lenta y alto contenido de fibra.

Sin embargo, para aprovechar realmente su hierro, es fundamental acompañarlas con alimentos como:

pimiento, tomate, cítricos o kiwi. Esta combinación mejora significativamente la absorción del hierro y ayuda a prevenir la anemia.

Diferencias clave en el hierro

El hierro vegetal tiene una absorción menor:

Hierro no hemo (vegetal): 2% a 20% de absorción

Hierro hemo (animal): puede superar el 25%

Por eso, quienes no consumen carne deben prestar especial atención a las combinaciones. Además, ciertos compuestos como los fitatos pueden dificultar la absorción, pero la vitamina C compensa en gran parte esta limitación.

De hecho, estudios indican que la vitamina C puede multiplicar hasta por seis la absorción del hierro vegetal, facilitando su uso por el organismo.

Cómo mejorar el valor nutricional

Las lentejas también pueden potenciarse combinándolas con otros alimentos:

Cereales integrales (arroz, quinoa, pan integral) → mejoran la calidad de la proteína

→ mejoran la calidad de la proteína Frutos secos y semillas (nueces, sésamo) → aportan grasas saludables y micronutrientes

Estas combinaciones son especialmente útiles en dietas sin productos animales, ya que ayudan a cubrir requerimientos de proteína y hierro.

Qué evitar para no bloquear la absorción

Algunos alimentos y hábitos pueden interferir:

Té y café (por sus taninos)

Lácteos (por el calcio)

Consumidos junto con las comidas, reducen la absorción del hierro no hemo. Por eso, se recomienda separarlos de las comidas principales, sobre todo en personas con mayor riesgo de anemia.

Además, el exceso de fibra o fitatos también puede influir, por lo que:

remojar y cocinar bien las legumbres mejora la biodisponibilidad del hierro.

Recomendaciones clave

Combinar lentejas con vitamina C

Sumar cereales integrales

Evitar té, café y lácteos en la misma comida

Remojar y cocinar correctamente las legumbres

Mantener una dieta variada y equilibrada

En síntesis, las lentejas son un alimento estratégico, pero su verdadero potencial aparece cuando se combinan correctamente, permitiendo mejorar la absorción de hierro y prevenir la anemia de forma efectiva.