Polémica en EE.UU.: un soldado habría usado secretos de Estado para ganar miles apostando

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra un soldado acusado de haber utilizado información confidencial vinculada a un operativo internacional para obtener ganancias a través de apuestas.

El implicado, Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, habría tenido acceso directo a datos sensibles durante la planificación de una operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero. Según la investigación, aprovechó ese conocimiento anticipado para apostar en plataformas digitales y obtener un beneficio cercano a los 400.000 dólares.

De acuerdo con los fiscales, el militar realizó múltiples movimientos entre finales de diciembre y los primeros días del año, anticipándose a un hecho que aún no era público. Además, intentó ocultar su identidad y el origen de las operaciones para evitar ser detectado, lo que agravó su situación judicial.

El caso es considerado particularmente grave porque el acusado estaba sujeto a acuerdos de confidencialidad y formaba parte activa del operativo. Para las autoridades, se trata de un claro ejemplo de uso indebido de información privilegiada con fines económicos, trasladado a un terreno poco habitual como los mercados de predicción.

La causa incluye cargos por fraude, transacciones ilegales y violación de normativas vinculadas al manejo de información reservada. En caso de ser hallado culpable, enfrenta penas que podrían alcanzar varias décadas de prisión, dependiendo de cómo avance el proceso.

El episodio abre un nuevo frente para la Justicia estadounidense, que ahora pone el foco en el uso de datos clasificados dentro de plataformas de apuestas, un ámbito que hasta ahora operaba con escasa regulación y control.