Consumo en transición: señales de alivio leve en un escenario todavía condicionado

La recuperación del consumo es leve y aún no se consolida

Los supermercados siguen siendo el canal más afectado

Los hogares priorizan compras pequeñas y cercanas

Los gastos fijos absorben una mayor parte del ingreso

El salario real y el crédito limitan la expansión del consumo

La suba de la morosidad refleja el deterioro financiero de las familias

El comportamiento del consumo en la Argentina atraviesa una etapa de redefinición marcada por tensiones entre una incipiente recuperación y cambios estructurales en la forma en que los hogares administran sus recursos. Si bien algunos indicadores comienzan a insinuar una leve mejora, el cuadro general continúa condicionado por la pérdida de poder adquisitivo, el peso creciente de los gastos fijos y un contexto financiero más restrictivo.

En ese marco, referentes del sector privado advierten que el repunte del consumo masivo es todavía frágil. La evolución reciente muestra un crecimiento interanual apenas marginal, impulsado principalmente por rubros básicos como alimentos y bebidas. Sin embargo, ese avance resulta insuficiente para hablar de una recuperación consolidada, especialmente cuando las comparaciones comienzan a realizarse sobre períodos menos deteriorados del año anterior. En paralelo, los supermercados siguen evidenciando retrocesos, con caídas que reflejan un cambio más profundo en los hábitos de compra.

El giro más evidente se observa en la conducta de los consumidores. La tradicional compra mensual en grandes cadenas pierde terreno frente a adquisiciones más pequeñas y frecuentes en comercios de cercanía. Almacenes, autoservicios y negocios barriales ganan protagonismo como espacios donde los hogares pueden ejercer un control más estricto del gasto cotidiano. Esta dinámica no solo responde a la necesidad de ajustar el presupuesto, sino también a la búsqueda de precios más accesibles en un contexto de ingresos limitados.

A la par de esta transformación, se consolida una tendencia que redefine la asignación del ingreso familiar. Cada vez más recursos se destinan a cubrir servicios esenciales como transporte, energía y otros gastos fijos. Este desplazamiento reduce el margen disponible para el consumo de bienes y genera una contracción en las compras de productos no indispensables. En términos prácticos, implica una transición desde un consumo orientado a la elección y la preferencia hacia otro centrado en la necesidad.

Los datos disponibles refuerzan la idea de una recuperación heterogénea. Algunas mediciones privadas muestran leves avances mensuales, pero con caídas interanuales que evidencian la persistencia de un escenario débil. El consumo total privado mantiene un desempeño irregular, mientras que indicadores sectoriales también reflejan retrocesos. En particular, el consumo cotidiano sigue siendo el más afectado, a diferencia de ciertos segmentos vinculados a bienes durables o actividades específicas que muestran signos de mayor dinamismo.

Dentro del consumo masivo, la evolución de productos clave confirma esta tendencia. Las caídas en la demanda de carnes y otros alimentos básicos evidencian el impacto directo del ajuste en los hogares. Al mismo tiempo, otros indicadores, como la venta de combustibles, permanecen prácticamente estancados, lo que sugiere una actividad económica sin grandes expansiones en el nivel de gasto.

El comportamiento de los ingresos aparece como uno de los factores centrales para entender este escenario. La caída del salario real en los últimos meses ha reducido de manera significativa la capacidad de compra, con efectos más pronunciados en el sector público. Esta pérdida de poder adquisitivo actúa como un freno estructural para cualquier recuperación sostenida del consumo.

A su vez, el crédito deja de ser un motor de expansión. Tras un período de crecimiento, las líneas de financiamiento comienzan a mostrar señales de desaceleración. Tanto los préstamos personales como el uso de tarjetas pierden dinamismo, limitando las posibilidades de sostener niveles de consumo más elevados. En este contexto, la evolución de la morosidad introduce un factor adicional de preocupación. El aumento sostenido en los niveles de incumplimiento refleja las dificultades de los hogares para afrontar sus compromisos financieros y obliga a una mayor cautela por parte del sistema bancario.

En conjunto, el escenario describe una economía de consumo fragmentada, donde conviven indicios de mejora con restricciones profundas. La recuperación, por ahora, se presenta parcial y condicionada, en un contexto donde la reorganización del gasto y la prudencia de los hogares marcan el pulso de la actividad.