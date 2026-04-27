Claudio Cesario advierte sobre la necesidad de expandir el crédito en un contexto de mayor morosidad

El crédito en Argentina muestra bajos niveles en relación con el PBI

La morosidad crece principalmente en el segmento de familias

Claudio Cesario descarta un escenario de sobreendeudamiento

Los bancos avanzan con refinanciaciones para contener atrasos

El sector financiero cuestiona proyectos de condonación de deudas

Se proyecta una expansión del crédito en un contexto de estabilización económica

La evolución del crédito en la Argentina vuelve a ubicarse en el centro del debate económico, en un escenario donde conviven señales de tensión con perspectivas de crecimiento a mediano plazo. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, planteó que el país necesita ampliar de manera significativa el financiamiento tanto para familias como para empresas, al considerar que se trata de un factor clave para impulsar el desarrollo.

El diagnóstico se produce en un contexto en el que los indicadores muestran un incremento en la morosidad, especialmente en el segmento de los hogares. De acuerdo con los últimos datos del Banco Central de la República Argentina, la tasa de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 6,7% en febrero, con una suba respecto del mes anterior. Al desagregar la información, se observa que el nivel de incumplimiento en familias alcanza el 11,2%, mientras que en empresas se mantiene considerablemente más bajo, en torno al 2,9%.

Para Cesario, este aumento en la mora responde a factores coyunturales más que a un problema estructural. Entre ellos, destacó el impacto del retraso en los ingresos y el encarecimiento del financiamiento registrado en los últimos meses del año pasado. En ese marco, explicó que el actual esquema de tasas, en un contexto de inflación en descenso, eliminó el efecto que anteriormente permitía licuar el peso real de las cuotas, lo que elevó las dificultades de pago para algunos sectores.

A pesar de este escenario, el titular de ABA descartó la existencia de un sobreendeudamiento generalizado. Por el contrario, sostuvo que los niveles de crédito en la Argentina siguen siendo bajos en comparación con otras economías de la región. Según precisó, el financiamiento a familias representa menos del 6% del Producto Interno Bruto, y aun incorporando otras formas de crédito no bancario, el total no supera el 10%, cifras que evidencian un amplio margen de expansión.

Frente a las dificultades detectadas en algunos segmentos, el sistema financiero comenzó a desplegar estrategias de contención. Las entidades bancarias avanzan con esquemas de refinanciación y asistencia adaptados a las condiciones particulares de cada cliente, con el objetivo de normalizar las situaciones de atraso y evitar un deterioro mayor en la calidad de la cartera. La premisa central, según explicó Cesario, es sostener la relación con los usuarios y facilitar la continuidad de sus operaciones.

En paralelo, el sector observa con preocupación ciertas iniciativas legislativas orientadas a reestructurar o condonar deudas. Desde la mirada de los bancos, este tipo de medidas podría generar efectos contraproducentes. La modificación de contratos vigentes, advierten, impactaría negativamente en la confianza de los depositantes, que constituyen la base del sistema crediticio. Una eventual pérdida de confianza podría traducirse en menor disponibilidad de fondos y, en consecuencia, en una reducción del crédito.

Asimismo, las propuestas que contemplan límites a las tasas o a las comisiones son vistas como potencialmente distorsivas. Según el análisis del sector, este tipo de regulaciones no siempre considera los costos operativos ni el riesgo asociado al financiamiento, lo que históricamente ha derivado en una menor inclusión financiera y en el desplazamiento de los sectores más vulnerables hacia circuitos informales.

En cuanto a las perspectivas, el dirigente señaló que las recientes medidas orientadas a aumentar la liquidez podrían contribuir a una gradual baja de las tasas de interés. Este proceso, que suele comenzar por los rendimientos de los depósitos, podría trasladarse progresivamente al costo de los préstamos, generando condiciones más favorables para la expansión del crédito.

De cara al futuro, el escenario aparece condicionado por el proceso de estabilización macroeconómica. La desaceleración de la inflación y el ordenamiento de las variables fiscales y monetarias sientan las bases para una recuperación, aunque el ritmo podría ser moderado en el corto plazo. En este contexto, el crecimiento del crédito se presenta como una herramienta central para acompañar la reactivación, financiar proyectos productivos y sostener el consumo.