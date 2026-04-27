Mayans endurece sus críticas al Gobierno y advierte sobre una crisis de credibilidad

José Mayans cuestiona con dureza la gestión de Javier Milei

El senador advierte una crisis de credibilidad en el oficialismo

Critica la estrategia comunicacional y el control del discurso

Señala que el Congreso evita debatir los problemas centrales

Alerta sobre el deterioro económico y el impacto en jubilados

Denuncia una transferencia de recursos que agrava la desigualdad

El escenario político volvió a tensarse tras las declaraciones del senador nacional José Mayans, quien lanzó fuertes cuestionamientos contra la gestión del presidente Javier Milei y alertó sobre un deterioro en la credibilidad del oficialismo. En una entrevista radial, el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta planteó un diagnóstico crítico tanto del rumbo económico como de la estrategia política del Ejecutivo.

El legislador formoseño utilizó un tono especialmente duro para referirse al Gobierno, al que acusó de haber perdido legitimidad frente a la sociedad. En su análisis, el discurso que impulsó al oficialismo al poder se encuentra agotado, en un contexto donde las promesas iniciales contrastan con la realidad actual. Según sostuvo, la narrativa de cambio que había logrado instalarse en el debate público ya no logra sostenerse frente a la evolución de los acontecimientos.

En ese marco, Mayans también cuestionó el funcionamiento interno del Gobierno y el rol de sus principales figuras. A su entender, existe una estructura de poder orientada a sostener el control del discurso público y a limitar las voces críticas. Esta percepción se vincula con lo que describió como un clima de creciente tensión en la relación con el periodismo, al que el oficialismo, según su mirada, respondería con hostilidad cuando se plantean cuestionamientos.

Las críticas del senador se extendieron además a la dinámica del Congreso. Allí, sostuvo que los proyectos impulsados por el Ejecutivo funcionan como herramientas para desviar la atención de los problemas centrales. En su interpretación, la agenda legislativa actual no aborda las principales preocupaciones sociales, sino que actúa como un mecanismo para instalar temas alternativos en el debate político. De esta manera, afirmó, se evita discutir cuestiones vinculadas al poder adquisitivo, las jubilaciones y la situación de las provincias.

El eje económico ocupó un lugar central en su análisis. Mayans advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida, al señalar que el aumento del costo de la canasta básica complica el acceso a bienes esenciales para amplios sectores de la población. En particular, hizo foco en la situación de los jubilados, a quienes describió como uno de los grupos más afectados por el ajuste. Según planteó, una gran proporción de este segmento enfrenta serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

En la misma línea, el senador cuestionó decisiones del Gobierno en materia de política económica y distribución de recursos. Desde su perspectiva, las medidas adoptadas implican un traslado de ingresos que perjudica a los sectores de menores recursos y a las provincias. Este proceso, afirmó, contribuye a profundizar las desigualdades y a agravar el impacto social del ajuste.

Las declaraciones de Mayans se inscriben en un contexto de alta confrontación política, donde el intercambio entre oficialismo y oposición adquiere cada vez mayor intensidad. En este escenario, el discurso del dirigente peronista refleja una postura de fuerte oposición al rumbo del Gobierno, con críticas que abarcan tanto la gestión económica como la estrategia comunicacional.

Al cierre de su intervención, el senador insistió en su diagnóstico sobre la situación general del país. En su visión, el modelo impulsado por el Ejecutivo no solo no logra resolver los problemas estructurales, sino que contribuye a profundizarlos. Con ese planteo, dejó expuesta una de las principales líneas de cuestionamiento que atraviesan hoy el debate político en la Argentina.