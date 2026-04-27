Eduardo Costantini y el nuevo mapa de inversiones en una Argentina de señales cruzadas

La economía muestra una recuperación desigual con sectores dinámicos y otros rezagados

La inflación más persistente sostiene el atractivo de instrumentos ajustados por precios

El crédito no logra despegar pese a la mayor liquidez del sistema financiero

El mercado laboral debilitado limita la recuperación del consumo

El tipo de cambio será clave para la estabilidad en el segundo semestre

Las estrategias de inversión se vuelven más selectivas y divididas por etapas

El escenario financiero argentino atraviesa una etapa de mayor complejidad, en la que las decisiones de inversión requieren un análisis más detallado que en los meses anteriores. La combinación de una baja de tasas, cierta estabilidad cambiaria y la recuperación parcial de algunos activos todavía ofrece oportunidades, pero el contexto dejó de ser homogéneo. La dinámica económica evidencia contrastes marcados, con una inflación que volvió a sorprender y un tipo de cambio que se consolida como una variable clave para sostener la consistencia del programa económico.

El diagnóstico plantea una economía con comportamiento desigual. Mientras sectores como la minería, el petróleo, el agro y la intermediación financiera muestran señales de dinamismo, otras áreas como la industria, el comercio y la construcción continúan rezagadas. Esta divergencia permite explicar por qué conviven expectativas positivas en el mercado financiero con una visión más cautelosa sobre la economía real. La mejora, en gran medida, se concentra en actividades con perfil exportador o con mayor acceso a financiamiento, en contraste con los rubros ligados al consumo interno, que siguen condicionados por ingresos debilitados y menor demanda.

Uno de los puntos más sensibles del análisis es el deterioro del mercado laboral. La pérdida de empleo formal en los últimos meses y el estancamiento de los salarios reales limitan la recuperación del consumo. Este factor introduce un freno relevante para la actividad económica, ya que la demanda interna continúa sin mostrar señales sólidas de reactivación.

En paralelo, el Gobierno enfrenta una tensión estructural. Por un lado, busca consolidar el proceso de desinflación y preservar la estabilidad cambiaria; por el otro, necesita que la economía recupere dinamismo. Un ajuste demasiado profundo puede contribuir a contener los precios en el corto plazo, pero también impacta negativamente en el nivel de actividad, el empleo y la recaudación fiscal.

La inflación se convirtió en uno de los principales condicionantes del escenario. La aceleración registrada en los últimos datos refuerza la idea de que el proceso de desaceleración será más lento de lo previsto. En este contexto, los instrumentos ajustados por inflación mantienen atractivo, especialmente si se considera que aún existe margen para la compresión de rendimientos reales.

Otro eje relevante es el crédito, que continúa sin reaccionar pese a la mayor liquidez del sistema financiero. Si bien se registró una baja en las tasas y una flexibilización de la política monetaria, esa mejora no se trasladó plenamente al financiamiento para familias y empresas. El crédito al consumo sigue limitado por costos elevados, mientras que el financiamiento productivo muestra signos de estancamiento. Esta desconexión entre liquidez y actividad representa un desafío central para la estrategia económica.

En el plano fiscal, el equilibrio se mantiene a partir de un ajuste simultáneo de ingresos y gastos. La caída de la recaudación es compensada por una reducción equivalente del gasto, lo que permite sostener el ancla fiscal, aunque sin generar un impulso adicional a la actividad.

El tipo de cambio aparece como otra pieza determinante. La estabilidad reciente permitió sostener la estrategia de tasas a la baja y expansión de liquidez sin generar tensiones inmediatas. Sin embargo, hacia el segundo semestre se abren interrogantes. La estacionalidad de la oferta de divisas y el nivel del tipo de cambio real podrían derivar en mayores presiones, lo que obligaría a recalibrar las carteras.

En este contexto, la estrategia de inversión se divide en dos etapas. En el corto plazo, el foco sigue puesto en activos en pesos, especialmente aquellos ajustados por inflación y bonos soberanos, aprovechando la estabilidad cambiaria. En una segunda instancia, el posicionamiento tiende a incorporar instrumentos que brinden cobertura ante un eventual cambio en las condiciones, como activos vinculados al dólar o con estructuras mixtas.

El enfoque también se traslada al mercado accionario, donde los sectores vinculados a energía y recursos naturales aparecen mejor posicionados frente a un escenario económico fragmentado. Esta preferencia responde a la lógica de una economía que crece de manera desigual, favoreciendo a los sectores más competitivos a nivel externo.

En definitiva, el mercado argentino dejó atrás la etapa de oportunidades generalizadas para ingresar en un período donde la selección de activos y el timing de las decisiones adquieren un rol central. La combinación de variables macroeconómicas en tensión obliga a construir estrategias más flexibles, capaces de adaptarse a un contexto que ya no ofrece una única dirección.