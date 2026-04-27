Julio Cobos cuestiona a Javier Milei por el respaldo a Manuel Adorni en medio de sospechas

Cobos cuestionó la coherencia del Gobierno entre discurso anticorrupción y respaldo a Adorni

Advirtió que el silencio del funcionario debilita su posición política

Señaló que la sociedad juzga antes que la Justicia en este tipo de casos

Anticipó que el informe en el Congreso se convertirá en una interpelación

Consideró que la continuidad de Adorni genera desgaste para el Gobierno

Alertó que la sesión legislativa podría profundizar la crisis política

La escena política suma un nuevo foco de tensión tras las críticas del ex vicepresidente Julio Cobos al respaldo que el Gobierno mantiene sobre Manuel Adorni, en el marco de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. En declaraciones radiales, el dirigente radical planteó inconsistencias entre el discurso oficial en materia de transparencia y la defensa cerrada que impulsa el presidente Javier Milei.

Cobos recordó que el mandatario había fijado un estándar elevado en relación con la ética pública, con promesas explícitas de apartar de inmediato a cualquier funcionario bajo sospecha. Según su interpretación, esa vara “alta” genera ahora un contraste evidente con la postura adoptada frente al caso que involucra al actual jefe de Gabinete, lo que abre interrogantes sobre la coherencia del mensaje oficial.

En ese contexto, el ex vicepresidente sugirió que el respaldo presidencial podría estar basado en información que no trascendió públicamente. Sin embargo, advirtió que, de existir esos elementos, deberían ser explicitados para sostener la credibilidad del Gobierno. La falta de explicaciones, sostuvo, alimenta las dudas en un escenario político ya cargado de tensión.

Otro de los puntos señalados por Cobos fue el cambio de actitud de Adorni. El funcionario, conocido por su estilo comunicacional directo y frecuente exposición pública, adoptó en los últimos días una postura de mayor silencio frente a las acusaciones. Para el dirigente radical, esa estrategia resulta insuficiente en términos políticos, aun cuando pueda responder a una lógica defensiva en el plano judicial.

“La sociedad juzga antes y la política también”, deslizó, marcando que el impacto de las denuncias trasciende el ámbito de la Justicia. Desde su perspectiva, la ausencia de explicaciones públicas limita el margen de acción del funcionario y debilita su posición dentro del Gobierno, en un momento donde la opinión pública adquiere un rol determinante.

El foco inmediato se traslada ahora al Congreso, donde Adorni deberá presentar el informe de gestión. Cobos anticipó que la sesión estará atravesada por la polémica y se alejará de su carácter habitual. El jefe de Gabinete, cuya función es rendir cuentas sobre áreas clave de la administración, enfrentará un clima político adverso en el que las denuncias ocuparán el centro del debate.

Según el ex vicepresidente, la jornada podría transformarse en una interpelación de hecho, con legisladores concentrados en los cuestionamientos vinculados a supuestos movimientos financieros y viajes que no guardarían relación con los ingresos declarados del funcionario. Esta situación, advirtió, condicionará el desarrollo de la exposición y tensionará aún más la relación entre el oficialismo y la oposición.

En el tramo más contundente de sus declaraciones, Cobos planteó que, en una situación similar, habría optado por dar un paso al costado. A su entender, la permanencia de Adorni en el cargo implica un desgaste innecesario para la administración nacional y puede derivar en un costo político directo para el propio presidente.

El dirigente radical definió este escenario como una “sangría” que impacta sobre la gestión y que podría profundizarse en los próximos días, especialmente si el debate legislativo escala en confrontación. En ese marco, advirtió que la sesión prevista podría convertirse en un punto de inflexión, con potencial para amplificar la crisis y exponer al oficialismo en un contexto institucional delicado.

La evolución del caso y la respuesta del Gobierno marcarán el rumbo de una disputa que combina elementos judiciales, políticos y comunicacionales. En un contexto donde la credibilidad se vuelve un activo central, la manera en que se gestione esta controversia será determinante para el equilibrio interno de la administración y su vínculo con el resto del sistema político.