La deuda flotante enciende alertas y pone bajo presión el superávit fiscal

El crecimiento de la deuda flotante genera preocupación en el mercado financiero

La actividad económica muestra una caída pronunciada y generalizada

La recaudación impositiva acumula varios meses de retroceso real

El superávit fiscal podría estar sostenido por pagos postergados

El Gobierno intensifica el ajuste para mantener el equilibrio de las cuentas

La sostenibilidad del programa económico depende de una recuperación de la actividad

En medio del ajuste que impulsa el Gobierno para sostener el equilibrio de las cuentas públicas, una variable comenzó a captar la atención del mercado financiero: el crecimiento de la denominada “deuda flotante”. Este indicador, que refleja gastos comprometidos pero aún no pagados por el Estado, registró en las últimas semanas un salto significativo que encendió señales de alerta entre analistas e inversores.

El dato más reciente muestra que esta deuda se incrementó en casi $2 billones en un solo mes, alcanzando un total cercano a los $4 billones. Si bien el nivel absoluto no resulta todavía inmanejable, el ritmo de crecimiento genera preocupación en la plaza financiera. La interpretación predominante es que este mecanismo podría estar siendo utilizado para postergar pagos y así preservar el resultado fiscal en el corto plazo.

El fenómeno se inscribe en un contexto económico más amplio marcado por la debilidad de la actividad. Los últimos indicadores muestran un deterioro pronunciado de la economía real, con una caída mensual desestacionalizada del 2,6% en febrero según el estimador oficial. Se trata de uno de los retrocesos más fuertes de los últimos años, comparable con los momentos más críticos de la pandemia.

El inicio del año confirma esa tendencia contractiva. En el primer bimestre, la actividad acumuló una baja del 2,2%, evidenciando un arranque complejo para 2026. Este retroceso no impacta de manera uniforme: mientras algunos sectores vinculados a capital intensivo logran sostener cierto dinamismo, las actividades más intensivas en empleo muestran caídas pronunciadas.

La construcción y la industria manufacturera aparecen entre los rubros más golpeados. Desde fines de 2023, el desplome en la construcción supera el 20%, mientras que la industria registra caídas cercanas al 9%. A esto se suman retrocesos en el comercio, tanto mayorista como minorista, lo que refleja un enfriamiento generalizado del consumo.

Este deterioro de la actividad tiene consecuencias directas sobre la recaudación impositiva, que acumula varios meses de caída en términos reales. En este escenario, la estrategia fiscal del Gobierno enfrenta una tensión creciente: sostener el superávit en un contexto de ingresos en retroceso.

Es en este punto donde la deuda flotante adquiere relevancia. El incremento reciente sugiere que parte del equilibrio fiscal podría estar apoyado en la postergación de pagos, lo que algunos analistas describen como un “ajuste diferido”. Si bien el resultado fiscal muestra números positivos en base caja, el aumento de compromisos pendientes introduce dudas sobre la solidez de ese equilibrio.

El salto registrado en marzo, con un aumento superior a los $2 billones en la deuda exigible, es el mayor desde el inicio de la actual gestión. Este dato refuerza la idea de que el superávit podría no reflejar completamente la dinámica real de las cuentas públicas, sino una foto condicionada por la administración de los tiempos de pago.

En paralelo, el Gobierno profundiza las medidas de ajuste. En las últimas horas, se intensificaron los pedidos de reducción del gasto en distintas áreas de la administración pública, en un intento por sostener el orden fiscal frente a la caída de ingresos. Esta estrategia busca evitar un deterioro mayor de las cuentas, aunque también implica riesgos en términos de actividad económica.

La discusión económica comienza a desplazarse así desde la obtención del superávit hacia su sostenibilidad en el tiempo. Sin una recuperación clara de la actividad, el margen para continuar ajustando el gasto se vuelve cada vez más limitado.

Los datos sectoriales refuerzan este diagnóstico. La industria, el comercio y los servicios básicos muestran caídas interanuales significativas, mientras que la construcción continúa sin señales firmes de recuperación. En conjunto, estos indicadores configuran un panorama de fragilidad que condiciona la evolución de las variables fiscales.

En este contexto, la evolución de la deuda flotante se convierte en un indicador clave para evaluar la consistencia del programa económico. Su crecimiento sostenido podría anticipar tensiones futuras en las cuentas públicas, especialmente si la actividad no logra revertir la tendencia contractiva.

El desafío para el Gobierno será encontrar un equilibrio entre el sostenimiento del orden fiscal y la necesidad de reactivar la economía. En un escenario de recursos escasos y demanda debilitada, la forma en que se administren estas variables será determinante para definir el rumbo económico en los próximos meses.