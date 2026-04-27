Máximo Kirchner refuerza el liderazgo de Cristina y tensiona la interna del peronismo

Máximo Kirchner cuestionó a sectores del PJ por no respaldar a Cristina Fernández de Kirchner

Reivindicó el liderazgo de la ex presidenta pese a su situación judicial

Planteó que el peronismo debe sostener a su conducción en momentos críticos

Defendió políticas energéticas del kirchnerismo como base del presente

El acto en Santa Fe reunió a dirigentes alineados con La Cámpora

La interna se intensifica tras la asunción de Axel Kicillof en el PJ bonaerense

En un contexto de creciente disputa interna dentro del peronismo, el diputado nacional Máximo Kirchner volvió a marcar posición con un mensaje dirigido a los sectores que, según su mirada, evitan pronunciarse sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Durante un encuentro con dirigentes en Santa Fe, el referente de La Cámpora defendió la centralidad política de la ex mandataria y cuestionó la falta de respaldo explícito de algunos espacios del Partido Justicialista.

En su intervención, Kirchner apeló a una comparación histórica para subrayar su punto. Señaló que, de haberse dado una actitud similar en el pasado, el movimiento peronista podría haber tenido otro destino, en alusión al regreso de Juan Domingo Perón al país. La referencia buscó reforzar la idea de que el peronismo debe sostener a su conducción en momentos de dificultad, en línea con una tradición que, según expresó, forma parte de la identidad del movimiento.

El legislador también insistió en que el peronismo no solo debe respaldar a sus líderes, sino también preservar determinadas posiciones políticas, como el rechazo a reformas laborales que, a su entender, afectan a los trabajadores. En ese sentido, planteó que la cohesión interna resulta clave para sostener una agenda común frente al actual contexto económico y social.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la reivindicación del liderazgo de la ex presidenta, aun en un escenario condicionado por su situación judicial. Kirchner fue enfático al señalar que, dentro de su espacio, no existe discusión sobre la conducción política. “Nosotros sí tenemos conducción”, afirmó, en una frase que apuntó tanto a ordenar filas internas como a diferenciarse de otros sectores del peronismo que buscan construir referencias alternativas.

En ese marco, cuestionó la idea de que la imposibilidad de competir electoralmente implique una pérdida de liderazgo. Para el diputado, la conducción política trasciende las candidaturas y se sostiene en la capacidad de orientar al conjunto del espacio. Así, buscó reafirmar la vigencia de Cristina Fernández de Kirchner como figura central del armado opositor.

El discurso también incluyó una defensa de las políticas impulsadas durante los gobiernos kirchneristas, en particular en materia energética. Kirchner vinculó el actual superávit del sector con decisiones adoptadas años atrás, como la recuperación de YPF y el desarrollo de Vaca Muerta. Desde su perspectiva, esos hitos explican parte de la situación actual y deben ser reconocidos como logros del peronismo.

El encuentro en Santa Fe reunió a distintos referentes del espacio, entre ellos legisladores nacionales y dirigentes provinciales, en una muestra de respaldo político al planteo del diputado. La presencia de figuras con peso territorial buscó reforzar la idea de unidad en torno a la conducción que reivindica el kirchnerismo, en un momento en el que las tensiones internas se hacen más visibles.

La reunión se produjo, además, en un contexto particular: apenas un día después de que Axel Kicillof asumiera la presidencia del PJ bonaerense. Este movimiento reconfiguró el mapa de poder dentro del partido y sumó un nuevo capítulo a la disputa entre el mandatario provincial y el sector que lidera La Cámpora.

Si bien el espacio kirchnerista tuvo representación en el encuentro a través de dirigentes cercanos, la ausencia de algunos referentes dejó en evidencia las diferencias que atraviesan al peronismo. La convivencia de distintas estrategias y liderazgos plantea un escenario abierto, en el que la definición de la conducción aparece como uno de los ejes centrales.

En este marco, las declaraciones de Máximo Kirchner no solo buscan consolidar su espacio, sino también fijar una posición clara dentro de la interna. El mensaje apunta a ordenar el debate y a exigir definiciones en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, en un momento donde el peronismo enfrenta el desafío de reorganizarse como oposición.

La evolución de esta disputa interna será determinante para el futuro del espacio. En un escenario político fragmentado, la capacidad de construir consensos o profundizar las diferencias marcará el rumbo del peronismo en los próximos meses.